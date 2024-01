Camarón de la Isla 'vuelve' con un audio inédito: "De la Cruzcampo yo no me quito"

El flamenco y la esencia del acento son los protagonistas de la última campaña de Cruzcampo. En ella, se ha recuperado una grabación inédita de Camarón de La Isla y se ha dado vida a una tradicional muñeca gitana que se ha colocado durante años encima del televisor, muestra de que la tradición y el arte se dan la mano.

Gitana es el título de la fábula de la segunda parte de Con Mucho Acento que tiene como protagonista a una tradicional muñeca gitana —que fue un símbolo del typical spanish— que preside un popular bar desde lo alto de la tele a la que los clientes no pierden de vista.

Aquí el spot completo de 'Gitana':

La muñeca gitana del televisor cobra vida al escuchar decir "el acento es tu tesoro” en la voz de La Faraona e inicia un viaje de autodescubrimiento en el que se cruza Camarón de la Isla. “De la Cruzcampo yo no me quito, de la Cruzcampo yo no me aparto", rompe a cantar entonces el de San Fernando por bulerías, permitiéndonos escucharle de nuevo tres décadas después de su muerte.

Escena del rodaje de la campaña Gitana de Cruzcampo.

Si hace dos años Cruzcampo resucitó, con inteligencia artificial, a Lola Flores —y la puso en boca de todos— para reivindicar las raíces, la identidad y la diversidad, este año la marca de cervezas introducirá mediante la grabación a una de las figuras más míticas del flamenco en una campaña de la que todo el mundo volverá a hablar.

La bulería inédita de Camarón de la Isla

Lo maravilloso de esto es que se trata de un archivo sonoro inédito, sin retoques, y que fue registrado en 1989 durante la grabación del disco Soy Gitano. Cruzcampo ha conseguido recuperarlo gracias a la colaboración de la mujer del cantaor, Dolores Montoya ‘La Chispa’, sus guitarristas e inseparables Tomatito y Diego Carrasco, y el productor Ricardo Pachón, entre otros.

“A Camarón le encantaba reírse y Cruzcampo era la cerveza que nos acompañaba siempre, la que nos gustaba. Algo que surgió como una broma, él era capaz de convertirlo en arte. Por eso era un genio”, contaba Tomatito sobre el momento.

La gitanilla del anuncio de Cruzcampo inicia un viaje de autodescubrimiento en este nuevo anuncio de la marca de cerveza.

Cruzcampo ha podido reconstruir fielmente la historia detrás de este antiguo audio surgida durante uno de esos momentos de compadreo después de las maratonianas sesiones de grabación. “Volver a oír la inconfundible voz de Camarón es un regalo para todos los amantes del flamenco. Para la marca, escuchar la palabra Cruzcampo en su boca, es una prueba más de la relevancia que esta cerveza tiene en nuestra cultura. Todo un descubrimiento sonoro y un tesoro de acento incalculable que hoy, por fin, ve la luz”, destaca María Ruiz Sanguino, responsable de Cruzcampo.

Y con Carlos Saura de inspiración

La estética del cine de Carlos Saura ha sido la fuente de inspiración del equipo que ha hecho posible la campaña.

Otro de los referentes artísticos del flamenco también tiene su homenaje en esta historia de dos minutos: Carlos Saura que inspiró al equipo en los cicloramas teatrales, el vestuario, los movimientos de cámara y la coreografía, que corre a cargo de Triana Ramos. La música, además de Camarón, la pone la banda Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, que han adaptado su canción Gitana para el spot.