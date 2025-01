Cameron Diaz reacciona así al papel de Demi Moore en 'La sustancia' 

PA Images via Getty Images

Cameron Diaz vuelve. Diez años después, estrena en la gran pantalla De vuelta a la acción. Con motivo de este estreno, en el que ha trabajado junto a Jamiee Foxx, ha atendido a El País. Durante la conversación, la actriz ha hablado de varios aspectos, como su regreso al cine y el paso del tiempo para las mujeres.

En el vídeo de la entrevista, hay un pequeño parón, para que el espectador vea, de nuevo, el discurso que dio Demi Moore tras ganar el Globo de Oro por su papel en La sustancia. Concretamente, el fragmento en el que recuerda lo que le dijo una mujer hacía años.

"En esos momentos en los que no creemos que somos lo suficientemente listas, lo suficientemente guapas, lo suficientemente delgadas, lo suficientemente exitosas o básicamente que no somos suficiente... Una mujer me dijo: 'Nunca serás suficiente, pero puedes conocer tu valor si dejas de medirlo todo", expresó Moore.

"La sustancia es lo último en esa conversación que te señala exactamente lo que nuestra sociedad espera de las mujeres y lo que ellas esperan de sí mismas", ha explicado Diaz a El País. "Estoy muy orgullosa de ella por hacer esta película", ha apostillado, en referencia a Moore, con quien trabajó en Los ángeles de Charlie.

"Toda mujer lo experimenta y lo asume de manera diferente", ha proseguido. Ella, por ejemplo, en su última película encarna a un personaje que es madre. "Es el lugar en el que me encuentro en mi vida", ha precisado, antes de añadir que ella no se siente de igual forma que la mujer que interpreta.

Ahora bien. Sí que ha puntualizado que "todas las mujeres tienen expectativas", aunque también cree que se ha recorrido ya "un largo camino". "Nosotras hemos empezado a dejar de cortarnos y a decir abiertamente palabras como, a sabes, déjame decirte la palabra 'menopausia' en una conversación", ha esgrimido, en este sentido.

"Nos estamos honrado, cada vez más, a nosotros más según envejecemos", ha comenzado a concluir. Finalmente, ha añadido que "las mujeres tienen cada vez más conversaciones sobre quiénes son y muestran su poder y su fuerza y quiénes son a su edad", antes de sentenciar que lo encuentra "hermoso".