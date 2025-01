Celine Van Heel: "Es la primera vez que se presenta una salsa pura en Eurovisión"

De fotógrafa de famosos al Benidorm Fest. Celine Van Heel nació en Atenas hace ya 30 años, pero tiene raíces gallegas y neerlandesas. Habla cinco idiomas, sabe tocar el piano desde pequeña y tiene una sensibilidad especial por el mundo artístico. Durante el confinamiento, se lanzó al mundo audiovisual haciendo fotos a su abuelo, un influencer de 93 años que después ha aparecido en un videoclip de C Tangana. Posteriormente, pasó a hacer trabajos fotográficos para famosos como Nathy Peluso, Sen Senra o Aron Piper, además de dirigir campañas para Zara o Kappa.

Aunque la música siempre estuvo presente en su vida, no ha decidido probar suerte en este mundo hasta que Alfred García (Eurovisión, 2018) se quedó maravillado por su talento. Su primera experiencia será en el Benidorm Fest 2025, donde interpretará La Casa. Una apuesta por la salsa que no tiene precedentes en la historia de Eurovisión, a excepción de una aproximación a este género con la candidatura neerlandesa de 1966. "Mi intención es dar a conocer esta riqueza cultural en todos los rincones de Europa y del mundo", cuenta en una entrevista para El HuffPost.

Van Heel asegura que su abuela le cantaba de pequeña rancheras y canciones tradicionales latinoamericanas, algo que ha dejado una huella importante en su "identidad musical". Sin embargo, asegura ser una artista "camaleónica" para adaptarse a diferentes estilos. "Al final, lo más trascendental son las canciones, independientemente del género", explica.

- ¿Cuánto de audaz es apostar por la salsa para ir a Eurovisión? No es un género que hayamos escuchado mucho en el festival…

- Es la primera vez que se presenta una salsa pura en Eurovisión, y quería apostar por algo clásico que rindiera homenaje a la unión entre América Latina y España. Mi intención es dar a conocer esta riqueza cultural en todos los rincones de Europa y del mundo.

- ¿Cómo fue trabajar junto a Alfred García para componer esta canción?

- Trabajar con Alfred ha sido uno de los procesos creativos más enriquecedores de mi vida. Me siento muy afortunada de colaborar con un compositor tan talentoso, de quien he aprendido muchísimo. No solo en la creación de La Casa, sino también en el desarrollo del álbum completo que pronto verá la luz.

- ¿Podemos decir que La Casa es una canción feminista?

- Sí, sin ninguna duda, al 100%

- Llevas años vinculada al mundo de la fotografía y la moda, y ahora, de repente, saltas a la música. ¿Por qué decidiste explorar este mundo?

- La música siempre ha estado presente en mi vida, aunque hasta ahora de manera más íntima. Solía cantar en casa o con amigos, pero cuando Alfred García me descubrió decidí dar el salto e intentar dedicarme a esto de manera profesional.

- La Casa es tu primer trabajo en la música. ¿Vas a apostar por el sonido latino en tus próximos temas o es solo una carta de presentación? ¿En qué géneros te sientes cómoda?

- Mis próximas canciones mantendrán un marcado sonido latino. Mi abuela, que es medio mexicana, ha sido una gran inspiración para definir mi estilo. Desde pequeña me cantaba rancheras y canciones tradicionales latinoamericanas, lo que ha dejado una huella importante en mi identidad musical.

- ¿Y te ves haciendo reguetón? Dani Martín ha sido muy criticado estos días por hablar mal de este género. ¿Qué opinión tienes tú sobre este tipo de música?

- Me veo explorando todo tipo de géneros. Creo que lo más importante es ser camaleónica y adaptarme a diferentes estilos. Al final, lo más trascendental son las canciones, independientemente del género.

- Siempre se ha dicho que la industria musical es un mundo muy complicado y competitivo. ¿Te sientes preparada para afrontar las decepciones que te puedas encontrar? ¿O la difícil digestión de un éxito fugaz?

- Me siento muy fuerte y con los pies bien plantados en la tierra. No espero nada de nadie; para mí, lo más importante es crear música, disfrutarla y trabajar en ella con pasión. Una vez que publico una obra, ya no me pertenece, pasa a ser del público y eso es lo más bonito.

- ¿Y eres fan de Eurovisión? ¿Te gusta? ¿Cómo sueles verlo: con amigos, en familia, sola…?

- Desde pequeña lo veo con mi hermano en casa, y siempre me ha parecido un evento superdivertido. Para mí, Eurovisión es una tradición familiar.

- Pase lo que pase en Benidorm, ¿qué otros proyectos tienes ya planicados para estos próximos meses? ¿O qué te gustaría que te deparara este 2025?

- Estoy centrada en el lanzamiento de mi primer álbum, pero también tengo otros proyectos emocionantes en marcha que todavía no puedo desvelar. Solo puedo decir que… ¡2025 viene cargado de sorpresas!