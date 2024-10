Cheryl Cole, ex de Liam Payne, arremete contra la prensa en su mensaje de despedida al cantante

En la noche del miércoles se conocía la noticia del fallecimiento de Liam Payne, ex de la boyband One Direction. En las horas que sucedieron al hecho las reacciones fueron llegando. Las fans del icónico grupo que protagonizó archivadores, carpetas y agendas no tardaron en lamentar lo sucedido y, poco a poco, fueron hicieron lo propio otros músicos, los excompañeros de Payne y, ahora, su expareja.

La también cantante Cheryl Cole y el británico se conocieron en la edición inglesa de The X Factor en 2008, pero hasta 2016 no se supo que tenían una relación sentimental. Esta se prolongó hasta 2018 y fruto de la misma es el pequeño Bear, de siete años.

Con motivo del fallecimiento de Payne, Cole ha compartido una reflexión en redes sociales lamentando lo ocurrido y la cobertura que se ha hecho desde algunos medios de comunicación.

"Mientras trato de navegar por este evento trascendental y superar mi propio dolor en este momento indescriptiblemente doloroso, me gustaría recordarles a todos que hemos perdido a un ser humano", dice al comienzo del texto que ha publicado en su perfil de Instagram.

"Liam no sólo era una estrella del pop, era un hijo, un hermano, un tío, un querido amigo y un padre de nuestro hijo de 7 años. Un hijo que ahora tiene que afrontar la realidad de no volver a ver a su padre", ha proseguido.

Entonces, ha subrayado que lo que más le preocupa es que el pequeño "algún día tendrá acceso a los abominables informes y la explotación mediática que hemos visto en los últimos dos días". "Me rompe aún más el corazón no poder protegerlo de eso en su futuro", ha apostillado.

A continuación, ha hecho un llamamiento a la consideración y a la reflexión "antes de hacer comentarios o grabar vídeos" y ha instado a que la gente se pregunte "si le gustaría que su hijo o su familia los leyeran". "Por favor, dale a Liam la poca dignidad que le queda tras su muerte para que por fin descanse en paz", ha concluido.