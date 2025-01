Chica Sobresalto: "Mi puesta en escena en Benidorm Fest será una venganza contra los cánones estéticos"

Maialen Gurbindo López, alter ego de Chica Sobresalto, odia que se le etiquete como una cantante del pop indie español. "El indie no existe como género de música. Los géneros son más ricos que eso", señala. Y es que esta pamplonica no quiere que la encorseten o la clasifiquen, porque lleva con orgullo ser un verso suelto en el mundo de la música.

Empezó tocando en "garitos" con bandas de punk, después participó en Operación Triunfo y ahora se atreve a participar en el Benidorm Fest para representar a España en Eurovisión. Su propuesta es Mala Feminista, un tema "molesto" que "habla de la culpa y de que a veces tengo la sensación de que a las mujeres nos ponen palos en las ruedas y encima se nos exige que estemos empoderadas".

Su candidatura sigue la estela de canciones contestatarias y reivindicativas sobre la mujer como Ay, Mamá de Rigoberta Bandini o Zorra de Nebulossa, sin abandonar tampoco la transgresión. "Nos dicen que tenemos que ser seres de luz y que debemos amar a todas las mujeres, pero a mí hay chicas que me caen mal. Y no soy peor feminista por eso o tengo menos derecho a reclamar lo que es mío", cuenta en una entrevista para El HuffPost.

- ¿Qué sensaciones tienes tras la publicación de Mala Feminista? ¿Cómo crees que ha sido recibida tu candidatura, especialmente entre el público eurofán?

- Siempre da un poco de susto cuando sacas un tema porque yo entiendo las canciones como un ente. Estás tanto tiempo cuidándola, dándole forma... Y, cuando ve la luz, lo primero que siento es que me cago de miedo. De repente, pienso que todo está mal, me entra el bicho de la ansiedad... Pero, en esta ocasión, estoy contenta porque creo que el mensaje de la canción se ha entendido, que era algo que también me daba miedo.

- ¿Pero esa sensación de susto te pasa siempre cuando sacas algo nuevo o en este caso ha sido más evidente porque la canción era para el Benidorm Fest?

- Yo susto tengo siempre y nerviosa estoy siempre. Creo que no se me irá nunca. Obviamente es más sencillo sacar un tema que sabes que lo va a escuchar la gente que habitualmente te sigue y va a tus conciertos. Pero cuando sabes que esta canción va a tener un alcance distinto, da más miedo.

Chica Sobresalto

- Presentaste tres canciones al Benidorm Fest, pero finalmente el comité de RTVE optó por Mala Feminista. ¿Qué crees que tiene este tema para que haya sido la seleccionada?

- Yo no quería componer una canción expresamente para Benidorm. Quería mandar un tema mío. Por eso no envié propuestas en años anteriores. Pero ahora estoy componiendo para un disco y presenté los tres trabajos que ya tenía listos. Una de las canciones era una baladita, luego había otra más movida pero más oscura, y por último Mala feminista. Creo que esta es la propuesta que más pega para este concurso, pero no lo sé porque también he leído comentarios que dicen lo contrario. ¡No sé si es que siempre estoy desubicada! Pero esos comentarios me dan pena porque este festival existe para que todas las personas encuentren su representación. Yo quiero creer que en el Benidorm Fest pega todo.

- Desde luego es una canción muy auténtica y muy diferente a todas las demás. Me acabas de decir que tenías un poco de miedo a que no se entendiera el mensaje. ¿Cuál era el propósito del tema?

- Lo que cuento en la canción son todos los mensajes negativos que yo me digo a mí misma por las cosas que nos han metido en la cabeza a las mujeres. Nos ponen complicaciones a todas horas, nos dicen que estos son los estereotipos que hay que cumplir, pero que si quieres ser feminista no los cumplas... Entonces de repente eres una mala feminista. ¡Vamos a ver, a la que le han jodido la vida es a mí, a la que no paran de ponerle palos en la rueda es a mí y encima tengo que ser la perfección!

Lo que me daba miedo con esta canción es que alguien creyera que yo estaba metiéndome con el feminismo. En absoluto. Estoy en contra de que se nos juzgue por lo que hacemos, en lugar de devolvernos los espacios que nos pertenecen. Pero quería hablar de esa sensación tóxica basada en que me gustaría ser cualquiera que no soy yo. O pensar que soy peor que todas. Y que tengo complejos. Y que el body positive, a veces, no puedo soportarlo. Quería criticar los mensajes que nos dicen que tenemos que ser seres de luz y que debemos amar a todas las mujeres, porque a mí hay chicas que me caen mal. Y no soy peor feminista por eso o tengo menos derecho a reclamar lo que es mío.

- Con Zorra hubo también mucha polémica el año pasado por no entenderse el mensaje que quería transmitir. ¿Qué opinión tienes tú al respecto?

- A mí todo lo que traiga algo a debate de manera sana me parece constructivo. Si algo falta, ahora mismo, son espacios donde debatir sin tirarnos piedras a la cabeza. Otra cosa es que cuando las chicas hablamos de movidas que nos perturban, enseguida se clasifica como 'canción feminista' y parece que haya que hacer un debate feminista sobre eso. Igual no hace falta, igual es sólo una tía que habla de lo que piensa. No creo que haya que tomar una canción como un manual feminista. Es simplemente una mujer utilizando algo que le ha hecho daño para empoderarse. Si algo te empodera, ¿qué problema hay? Yo no soy quién para decir si está bien que ella diga zorra o no.

Chica Sobresalto

- Lo que está claro es que a muchas personas les va a sorprender esta canción en el Benidorm Fest y también que un artista de un perfil indie como tú haya decidido embarcarse en una aventura. ¿Por qué has tomado esta decisión?

- Yo empecé en Pamplona con mis bandas de punk y rock en garitos, pero nadie me quería en ningún sitio. Luego fui a OT y dijeron que me había vendido. De repente me clasifican en el indie y ahora me critican por ir al Benidorm Fest. Creo que nos estamos haciendo un lío con las etiquetas. El indie no existe como género de música, sinceramente. Los géneros son más ricos que eso. Yo estoy en una discográfica independiente y he bebido mucho de bandas como Love of Lesbian, Vetusta Morla o Zahara. Pero también he escuchado a Madonna hasta reventar, siendo Madonna la cosa más mainstream del mundo. ¿Veintiuno son indies, que hacen el pop más maravilloso que se hace en este país actualmente? Y cuando Extremoduro llena estadios, ¿es indie o streaming? Me aburre mucho este debate. La generación Z viene muy resabida de esto y creo que se la sopla, tienen una mirada mucho más amplia y libre. Creo que deberíamos aprender de ellos.

- ¿Y tú serías capaz de hacer otro tipo de música para conseguir un recorrido más comercial?

- Eso sería como venderme a mí misma, hacer algo que no me apetece o que no ha surgido realmente de un fogonazo interior. Fíjate que yo creo que, a nivel musical, Mala Feminista es una cosa supersencilla y supermainstream, con la típica secuencia de acordes megapop. Es una canción muy comercial, pero lo que digo es incómodo. A mí ese mix me parece apasionante.

Chica Sobresalto

¿Cuál es tu opinión sobre la industria musical ahora?

- Yo he vivido todo el rato muy ajena a lo que puede ser la industria de la música en sí. No sé si a veces lo vemos como un monstruo del que todo el mundo habla pero nadie sabe realmente lo que es. Yo sé que es difícil entrar en festivales. A mí me han dicho muchas veces que no podía actuar en el escenario principal. Y eso es jodido, pero me niego a pensar que esas decisiones se toman porque alguien es mejor o peor que yo. Esto, a veces, no tiene mucho que ver con el talento ni con la meritocracia. Por eso intento no tomarme nada como algo personal.

- ¿Qué esperas sacar del Benidorm Fest? ¿Más conciertos, firmar con una discográfica más potente...?

- Me encantaría ir a Eurovisión. Sería un sueño ir a cantar esta cosa a un escenario como ese.

- ¿Pero tú eres eurofán?

- Sí. No todo el rato, pero suelo verlo. Como OT, que lo veo y lo veré siempre. Además, gracias al Benidorm Fest voy a poder quitarme la espinita de ir a un plató de televisión a cantar una canción hecha por mí. En OT no pude. Y luego como compositora, creo que cualquier persona que hace canciones sabe lo difícil que es hacerse un hueco en televisión para cantar tu canción. Y ojalá vengan más festivales. Yo no quiero que me toque la lotería, yo quiero que me dejen trabajar.

Chica Sobresalto

- ¿Y cómo va a ser esa puesta en escena para Benidorm Fest?

- Al principio tuve un dilema enorme porque allí no se puede tocar en directo. Eso es algo súper lógico porque sería un caos, no es una crítica. Pero llevar a mi banda a hacer playback se me quedaba artificial y no es lo mismo hacer un bolo que estar en un plató. Hay que saber llenarlo. Como banda llenamos cualquier escenario que nos echen porque tenemos mucha calle, pero un plató es diferente.

María Moreno ha preparado una cosa muy guay que va mucho conmigo y estaré rodeada de mujeres increíbles, que es lo que me apetece. Hemos preparado una venganza a los cánones estéticos. Creo que va a quedar muy guay. Pero, bueno, prefiero decir que es una chufla para que nadie se espere nada y luego no me den la turra.

- ¿Te veo muy preocupada mucho por lo de las redes sociales? ¿Es habitual en ti?

- Sí, pero es que le tengo mucho respeto al Benidorm Fest y a Eurovisión. Por eso no he mandado canciones antes, porque quería tener una canción a la altura. Y porque tengo una autoestima muy regulera... No paran de decirme que, por favor, no me afecte lo que diga la gente. ¡Pues claro que me afecta! Tengo una necesidad imperiosa de gustar a la gente. Pero eso también choca con mi incapacidad para estar callada y decir lo que pienso. Esa mezcla es una bomba de relojería que me destruye.