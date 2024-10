'Como la Lola', de Chloe DelaRosa para Eurovisión Junior 2024: canción, letra y videoclip

El 16 de noviembre Madrid acogerá la final de Eurovisión Junior 2024. La representante será Chloe DelaRosa, de 9 años, que defenderá Como La Lola sobre el escenario de la Caja Mágica.

El tema, compuesto por Luis Ramiro, Alejandro Martínez y David Parejo, narra "el sueño de la cantista (cantante + artista) de convertirse en La Lola, como ha informado RTVE este lunes tras la presentación de la canción y su videoclip.

Con raíces extremeñas y andaluzas, DelaRosa empezó a versionar canciones de artistas internacionales como Alejandro Sanz, C. Tangana, Dani Martín, Camilo, Carlos Vives o Marc Anthony durante el confinamiento por el covid-19.

"Estos videos que subía a su red social se convirtieron en virales y estos artistas los llegaron a compartir en sus propias plataformas. Chloe ha publicado ya varias canciones con videoclips propios y ha compartido escenario en algunos festivales con cantantes como la participación de Eurovisión en Múnich 1983, Remedios Amaya, Andy & Lucas o La Húngara", ha resaltado la corporación pública.

Como ha confesado, sus cantantes favoritas son "todas aquellas que llevan flores": Pepa Flores (Marisol), la gran Lola Flores y Rosario Flores. Ella misma, fan de Rosalía o C. Tangana, también, lleva una en su apellido.

A algunos de estos artistas referencia en la canción, cuya letra es la siguiente.

Letra de Como La Lola

¡Como la Lola!

¡Como la Lola!

En mi escuela todos dicen que estoy loca

pero no me importa porque se equivocan.

Voy a echarle ganas, voy a echarle fe.

Los sueños más grandes al principio son bebés.

Soy como un pez en el agua cuando subo al escenario,

es cosa de los planetas porque yo he nacido acuario.

Ya desde la cuna cogía el sonajero

como si fuera un micro pa cantarle al mundo entero.

Que de mayor yo quiero ser cantista,

cantante, artista, la protagonista.

What! What! What!

Como la Taylor,

como la Karol.

Yo quiero ser la moto-mami de mi barrrio.

Como la Olivia,

como la loba (¡La Shaki!)

Pero universal como la Lola.

Como la Lo-lo-lo Lola.

La-la la Lo-lo-lo Lola.

Como la Lo-lo-lo-lo (¿Quién?)

Lola Flores, la más grande y la reina de corazones.

¡Como la Lola!

¿Quién dijo miedo?

Es solo un juego.

(Cero postureo).

Amo lo viejo,

amo lo nuevo,

el arte verdadero.

Quema como el fuego y es profundo como el mar

y te hace cosquillitas por la tripa en un solo compás.

Que de mayor yo quiero ser cantista.

Que de mayor yo quiero ser cantista.

Que de mayor yo voy a ser cantista.

What! What! What!

Como la Taylor,

como la Karol.

Yo quiero ser la moto-mami de mi barrrio.

Como la Olivia,

como la loba (¡La Shaki!)

Pero universal como la Lola.

¡Pero universal como la Lola!

Como la Lo-lo-lo Lola.

La-la la Lo-lo-lo Lola.

Como la Lo-lo-lo-lo (¿Quién?)

Lola Flores, la más grande y la reina de corazones.

Yo quiero ser la moto-mami de mi barrio.

¡Y como la Lola!

(Como la Lola)

Quiero cantar en cada ciudad

(Como la Lola)

¡Y quiero ver a toda Europa bailar!

(Como la Lola)

Somos pequeños y queremos soñar.

Music wins, I wanna dance!

(Como la Lo-lo-lo Lola.

La-la la Lo-lo-lo-lo)

Como la Lo-lo-lo Lola.

La-la la Lo-lo-lo Lola.

Como la Lo-lo-lo-lo-la.

Como, como,

como la Lola, Lola.

La Lola.