Conciertos gratis por el Día de la Música 2024 en Madrid: actuaciones, salas, fechas y horarios

Las salas de conciertos en Madrid se reúnen esta semana para conmemorar el Día Europeo de la Música. Con motivo de esta celebración, desde el miércoles 19 hasta el domingo 23 de junio, se han organizado cerca de veinte actuaciones que llenarán la capital española con la esencia de la música en vivo. Habrá una amplia variedad de propuestas musicales en las legendarias salas de Madrid.

El 21 de junio se celebra el Día Europeo de la Música. Esta jornada destaca el intercambio cultural que se da a través de la música entre los artistas y su audiencia. La mejor manera de festejar esta fecha es con conciertos en directo. Rock, jazz, indie, metal, pop, flamenco, hip-hop, canción de autor o urban serán los géneros presentes en un programa diseñado para todos los públicos. Desde el miércoles 19 hasta el domingo 23 de junio, 20 salas de Madrid conmemorarán el Día Europeo de la Música.

Programación del Día de la Música 2024 en Madrid

Miércoles 19 de junio

La celebración del Día de la Música 2024 en Madrid arranca con la actuación del músico dominicano Alex Ferreira en la sala El Sol. En Galileo Galilei se presentarán dos proyectos muy auténticos que seguramente sorprenderán al público: Blanca Altable y neønymus. Además, se puede celebrar con Flamenco Capital, disfrutando de Essential Flamenco en el Tablao Torero, dirigido por Juan El Mistela.

Jueves 20 de junio

Las mujeres serán las protagonistas en la segunda jornada del Día de la Música 2024. Sylvia Wild actuará en Hangar 48, ofreciendo su estilo único, acompañada de Miriam Faiq y Paula Merino. Ariadna Redondo ofrecerá en Fulanita de Tal una experiencia sensorial dulce pero desgarradora a la vez, como nos tiene acostumbrados. En Maravillas, dos proyectos emergentes: Ruidos De Moto y Life On The Mars.

Viernes 21 de junio

El viernes 21 de junio, Día Europeo de la Música, es el corazón de esta celebración de la música en vivo. Habrá el flamenco más puro con Antonio Reyes, acompañado por la guitarra de Joni Jiménez, en el Café Berlín. También se presentarán algunas de las cantantes jóvenes más prometedoras como Patricia Lint, Elena Mesa, Adriana Terrén y Nenúfar en Moby Dick. Lea Leone, con su particular visión de la música, estará en Fotomatón Bar. Desde Cuba, el Quinteto Espirales Cuba llevará su sonido cercano al jazz y las músicas del mundo a El Sótano. El rock estará representado por Rockbottom en Moe, y la canción de autor por Belo en el Rincón del Arte Nuevo.

Sábado 22 de junio

Desde Italia, el guitarrista Pietro Balletrero, en formato trío, explorará los sonidos mediterráneos a través del jazz en El Despertar.

La banda indie Zirconita estará en el Café La Palma, estrenando nuevos temas de su próximo álbum. En Tempo Audiophile Club, M.O.N.K. (Music of New Karartekas) con Vito y Mxrgxn presentará Live in Yokohama, demostrando la vigencia del hip-hop.

El metal estará presente en Silikona con tres bandas: Pistol Sounds, Embers Of Pride y Unbound.

Domingo 23 de junio

Tres propuestas para cerrar el ciclo del Día Europeo de la Música. La Canal Street Jazz Band en Clamores traerá un trocito de Nueva Orleans a Madrid. En El Intruso, los talentosos Genboo ofrecerán un jazz fresco y prometedor para la escena joven. Por último, Loloces presentará su proyecto de autora en el Búho Real, poniendo el broche final a la celebración.