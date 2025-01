Daniela Blasco, Kuve y Lachispa triunfan en la primera semifinal del Benidorm Fest; Sonia y Selena, eliminadas

Daniela Blasco, Lachispa, Kuve y Lucas Bun han logrado este martes la clasificación para la gran final del Benidorm Fest 2025 tras una intensa criba en la que el mítico dúo Sonia y Selena se ha quedado fuera a las primeras de cambio pese a contar con el apoyo del público.

La primera semifinal del concurso, celebrada en el Palacio de Deportes L'Illa de la turística ciudad alicantina, ha supuesto el pistoletazo de salida para buscar el relevo de Nebulossa en el festival de Eurovisión que tendrá lugar en Basilea (Suiza) en mayo.

Aunque por primera vez no se ha revelado al completo el resultado de las semifinales, tres de los cuatro finalistas han contado con el apoyo de jurado y televoto. Una de ellas ha sido lachispa, que partía como favorita para la victoria según las casas de apuestas. La gaditana, que fue corista de Rosalía durante la gira de El mal querer, ha demostrado potencia vocal con una propuesta - Hartita de llorar - que combina flamenco y folklore con toques de trap. La participante ha jugado con el reflejo de los espejos para transmitir en su escenografía su batalla frente a sus miedos e inseguridades de una manera sincera y auténtica. Le han acompañado cuatro bailarines sobre el escenario, en un juego visual potente aunque con capacidad de mejora a nivel de realización e iluminación si es finalmente la propuesta elegida para Eurovisión.

La mallorquina Daniela Blasco, una de las fan favourite de esta edición, también ha encontrado acomodo en la final por una visualmente potente actuación de Uh Na Na, donde la joven artista ha priorizado el baile a la propia interpretación. De hecho, para favorecer el factor show, Daniela ha suprimido algunas estrofas de la canción para mostrar su buen hacer con el baile junto a otros cuatro bailarines. La pirotecnia ha ayudado a elevar el espectáculo, creando una actuación algo manofacturada muy del gusto del festival europeo.

La gran sorpresa de la noche ha sido la clasificación de la murciana Kuve, que no se encontraba entre las favoritas. La artista, encargada de abrir el show, ha sorprendido con un derroche acrobático muy resultón con una potente mezcla de sonidos noventeros y electrónicos. Una actuación con garra y muy equilibrada, con guiños al colectivo LGTBIQ+ y al amor libre.

La cuarta plaza ha sido la discordante según la votación de jurado y televoto. Los expertos profesional se han declinado por Lucas Bun, que presentaba la canción más difícil a nivel vocal de la noche. El catalán ha dado una lección de maestría interpretando Te escribo desde el cielo, dedicada a su madre fallecida hace apenas un año. Con una escenografía sobria y acompañado sólo de dos violonchelistas, Lucas Bun ha sabido desbordar emotividad y desgarro sobre un fondo azul y una especie de ojo que desbordaba lágrimas hacia el final de la canción. Una apuesta sutil, desnuda y sencilla, pero suficiente para poner al público al borde del llanto. "Te quiero, mamá", ha dicho al acabar la actuación.

Sonia y Selena, durante su actuación en la primera semifinal del Benidorm Fest 2025 Roberto Moreno Moya

El previsible apoyo masivo del jurado ha impedido que su apuesta se quedara fuera de la final ante el torrente de Sonia y Selena. Tras arrasar hace dos décadas con Yo quiero bailar, ambas regresaban a los escenarios con un tema, Reinas, que repetía la fórmula del éxito de su gran hit: pop sencillo y fresco, con aire veraniego y muy petardo. Con un toque nostálgico en la letra, Sonia (la rubia) y Selena (la morena) ejecutaron una actuación para mayor gloria de su legado, con sus nombres dibujados por bombillas y un cuerpo de baile con el que ambas se sincronizan a la perfección. Mucho cliché y mucha verbena para una apuesta que no vale un puesto en la final, pero sí muchos bolos este verano por toda España. "Consideramos que somos historia de España", dijo Sonia para ganarse el voto. Y no le falta razón.

También se quedaron apeados de la final Chica Sobresalto (un tema feminista con carácter y personalidad, que no ha cuajado por un concepto fallido en su desarrollo sobre el escenario y el lapsus de Maialen con la leta de la canción), David Afonso (impecable vocalmente, aunque la canción no estaba a su altura) y el grupo K!ngdom, que anticiparon San Valentín derrochando mucho amor, aunque su vocalista no tuvo su día.

Este jueves, otros ocho aspirantes pugnarán por hacerse con las cuatro plazas que quedan libres para la gran final del sábado 1 de febrero. Mel Ömana, Henry Semler, DeTeresa, J Kbello, Carla Frigo, Mawot, Celine Van Heel y Melody competirán en una segunda semifinal que arrancará a las 22.50h. y en la que Chenoa e Isabel Aaiún actuarán como artistas invitados.