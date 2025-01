David Afonso, el electricista que sueña con ganar el Benidorm Fest: "Quiero vivir sólo de la música" 

Europa Press via Getty Images

David Afonso (Tenerife, 1993) lleva toda su vida ligado a la música. Cuando tenía sólo once añitos, se presentó al concurso infantil Veo, veo, donde logró el tercer puesto general y el segundo en la categoría de voces. Este reconocimiento marcó el inicio de una trayectoria que lo llevaría a explorar su identidad musical a través de diversos géneros y estilos.

Aunque el folclore canario siempre ha impregnado su música, su paso por diferentes orquestas y grupos le han forjado como un artista de esencia latina que ahora aterriza en el Benidorm Fest con Amor Barato, un tema que, precisamente, fusiona ritmos pop actuales con latinos y que podría ser su pasaporte para Eurovisión.

El objetivo de Afonso, sin embargo, es aprovechar el tirón mediático de este concurso para poder vivir sólo de la música, ya que actualmente compagina los escenarios con su trabajo de electricista. "La música es un mundo muy difícil donde la suerte juega un papel muy importante. Estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado y que te vea la persona adecuada. Eso influye mucho", asegura en una entrevista para El HuffPost.

- ¿Cómo crees que el público eurofán ha recibido tu canción? ¿Estás contento con la acogida?

- Muy contento porque la canción ha gustado a muchas personas. Sé, obviamente, que mi propuesta no puede convencer a todo el mundo, pero confío en que, con la puesta en escena que estamos preparando para el Benidorm Fest, esa gente cambie de opinión.

- ¿Por qué decidiste presentarte al concurso?

- Me llamaron unos amigos que estaban componiendo canciones de cara al Benidorm Fest y me invitaron para ver qué salía de ahí. Trabajar con Luis Vicente Ramiro y Alejandro Martínez ha sido una experiencia inolvidable y un aprendizaje muy bueno para mi carrera.

- Lo cierto es que tú ya tienes experiencia en un plató de televisión, porque cantaste de niño en Veo Veo o, ahora como adulto, en Luar. ¿Crees que eso es un punto a favor para ti con respecto a algunos de tus compañeros?

- Quizá, aunque tampoco sé si realmente es una ventaja. Al final, en cada aventura siempre te puedes encontrar con cosas que no te esperas y que suponen todo un reto. Por eso es bueno desaprender lo aprendido y empezar de cero para cada evento.

- Tu candidatura es una propuesta claramente latina, un estilo que apenas hemos explotado en Eurovisión. ¿A qué crees que se debe?

- Es verdad que es un género que no se suele consumir en este tipo de festivales, aunque este año tanto Celine Van Heel como yo apostamos por ello. Mi tema no es un tema de salsa puro, pero al tener ese ritmo más pop-fusión, entre pop y salsa, puede tener un punto a favor.

- Seguro que te han dicho que tu canción suena mucho a algo que publicaría Marc Anthony...

- Es que Marc Anthony es uno de mis ídolos de siempre, desde pequeño. Pero también me encantan artistas como Juan Luis Guerra, Christian Nodal, Carín León o Carlos Rivera. Gente que tiene un mundo muy amplio y que lo mismo te canta una balada que un pop.

-Y si tuvieras que hacer un disco, ¿sería un álbum repleto de canciones latinas?

- Yo creo que estoy abierto a explorar todo tipo de géneros, pero no me gusta perder mi esencia latina. Todos los temas que hago lo tienen, aunque sea sutil.

- Eres electricista de profesión, pero también te has curtido en el mundo de las orquestas. ¡He leído que una vez te lanzaron media sandía en un show! ¿Cómo ocurrió eso?

- Pues estábamos en mitad del concierto ejecutando un baile típico de Tenerife cuando vi volar cerca de mí media sandía. Afortunadamente, estalló contra el monitor y no hirió a nadie. Paramos el concierto durante medio hora sin saber qué hacer, hasta que decidimos retomar el show. Nunca supimos quién lo hizo.

- Lo cierto es que esta anécdota evidencia las dificultades que entraña el mundo de la música. ¿Cómo te ha tratado a ti esta industria?

- La música es un mundo muy difícil donde la suerte juega un papel muy importante. Estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado y que te vea la persona adecuada. Eso influye mucho. Y luego creo que es más difícil mantenerse que dar el pelotazo. Puedes sacar un tema y hacerte famoso de la noche a la mañana, pero luego seguir en primera línea es lo realmente difícil.

- Al margen del Benidorm Fest, ¿qué le pide David Afonso a este 2025 que acabamos de arrancar?

- Me gustaría cumplir mi sueño, que es dedicarme a lo que me gusta. Actualmente, yo soy cantante de orquesta y electricista. Compagino los dos trabajos, la música y la electricidad. Así que me gustaría aprovechar la repercusión del Benidorm Fest para, pasito a pasito, gustar a la gente y poder vivir de la música.