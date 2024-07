De dónde sale 'Potra salvaje', el 'hit' del verano de Isabel Aaiún con origen en las cuadras

"Como una potra salvaje / Que en el oleaje no pierde el sentido / No quiero riendas ni herrajes / Y en los homenajes me pongo un vestido". Probablemente en las últimas semanas hayas escuchado este estribillo en redes sociales, en fiestas, en cualquier bar e incluso en una previa de un partido de fútbol.

Potra Salvaje es la que se postula como canción del verano. De hecho, ya es número 2 en el top 50 de Spotify de canciones más virales de España y se ha colado en el vestuario de la Selección Española antes de cada partido y, previsiblemente, suene este martes antes del partido de la semifinal ante Francia. De hecho, está entre las favoritas a canción del verano para Spotify.

Lejos de ser fruto de una artista de éxito como Karol G, Rosalía o Quevedo, Isabel Aaiún, cuyo nombre real es Isabel Casado, —natural de Venganzones (Segovia), una localidad algo más de 200 habitantes— nunca había querido ser cantante, según contó en una entrevista con El Español. De hecho, sacó Potra salvaje en 2021 en su versión original y gracias a un remix que se ha popularizado en Tik Tok ha encontrado el éxito.

"Lo hicimos sin muchas pretensiones, simplemente por ver qué pasaba. No había nada planeado", contó al citado medio, donde revela que toda su familia ha estado vinculada a la música aunque sea por hobby. "En mi familia siempre hemos sido muy artistas. Mi tía toca la guitarra, mi tío toca el violín, tengo un primo saxofonista… Yo, sin embargo, no era la típica persona que se arranca a cantar con gente. Nunca quise ser cantante", reveló.

Aaiún se dedicaba profesionalmente a ser jinete, hasta que ha decidido dar un giro hacia la música. Por lo que el título de esta canción, que se ha gestado entre cuadras, no podría venir tan al pelo.

"Fernando comenzó a pinchar la canción y de repente se la pedían tanto que decidió hacer el remix", reconoció en El Español. Fernando Moreno es el DJ turolense autor del hard techno remix que ha popularizado la canción, aunque admite que no la conocía cuando la empezó a pinchar. "Si es que ni siquiera está bien terminada, lo sé. Es la segunda canción que produje en toda mi vida y la trabajé yo solo con lo que me enseñaron en un curso que hice unos meses antes", confesó Moreno a El Confidencial.

Una mezcla de folclore tradicional y empoderamiento

Sin embargo, el estilo de la segoviana está lejos de lo urbano y lo electrónico. Según contó, sus influencias van más por el folclore clásico español, algo que se nota en su forma de cantar. Algunas de sus referentes son Marifé de Triana, Rocío Jurado y Los Panchos. De ahí que antes de triunfar con el remix, en 2021 con la original ya pudiera colarse en emisoras nacionales como Cadena Dial.

Buena parte de su éxito, además de en las redes sociales, está en su mensaje empoderador, que habla de liberarse y de un afán de superación. Aunque por supuesto que hay un claro mensaje autobiográfico.

"La canción habla de mí. Ya desde el título, habla de mi pasión por los caballos. Pero es una canción más profunda que eso. Invita al perdón, a avanzar en la vida a pesar de los obstáculos. Tiene un mensaje universal que por la circunstancia que sea te llega. Al final, cada persona lleva este mensaje a su terreno personal y a sus luchas internas. Es como un mantra que repites. Es una canción que une a la gente", indicó a El Español.

De hecho, ha llamado la atención hasta a los vecinos de su pueblo, que la pararon por la calle para felicitarla por su éxito. "¿Qué tal tu fama? ¿Lo llevas bien o no? Estás en todos lados", le comentan a la cantante cuando pasa por su lado, a lo que Aaiún contesta: "Sí, lo llevo bien. Estoy hasta en la sopa, me vais a coger manía".

Se espera que sus temas sigan inundando las listas de éxitos españolas. De hecho, en su disco Potra salvaje, de este 2024, se incluyen canciones como A gastar la calle o La laca, que se plantean como los futuros éxitos de la cantante. Tras el verano, comienza una gira por España con parada en Lasala del WiZink Center.