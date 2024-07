Estos son los consejos que le dan sus vecinos a la cantante de la canción más viral del momento

La cantante Isabel Aaiún, intérprete y compositora de la canción más viral del momento, "Potra Salvaje", ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok (@isabel_aaiun) en el que enseña cuáles son los consejos que le dan sus vecinos para lidiar con la fama.

En el vídeo, que ya tiene más de 1,5 millones de visualizaciones y 63.000 me gustas, se ve como la cantante se pone a hablar los vecinos de su pueblo, Veganzones, una pequeña localidad de Segovia, mientras estos están tomando el fresco con sus sillas en plena calle.

"¿Qué tal tu fama? ¿Lo llevas bien o no? Estás en todos lados", le comentan los vecinos a la cantante cuando ésta pasa por su lado, a lo que Aaiúan contesta en tono divertido: "Sí, lo llevo bien. Estoy hasta en la sopa, me vais a coger manía".

Es en ese momento cuando sus vecinos aprovechan para darle algunos sabios consejos como, por ejemplo: "Que no se te suba a la cabeza". "A mí si se me sube un poco a la cabeza me decís: Oye Isabel, baja", ha respondido decidida la cantante

"Si te lo digo es por tu bien", ha puntualizado uno de los vecinos y, acto seguido, una de las señoras ha añadido un cálido: "Yo me alegro mucho por ti. Yo te conozco desde que eras chica".

"Hasta con los del Madrid ahí", ha destacado uno de los señores ahí sentados, haciendo referencia a que Potra Salvaje fue la canción utilizada por el Real Madrid durante la celebración de su título de la Champions

"¡Bueno, dicen que va a ser la canción del verano!", la ha animado una de las vecinas, mientras otra de ellas le ha confesado que nunca la había visto "tan famosa". "Me ves con el caballo y luego me ves en la tele y no me ubicas. Parezco otra persona", ha bromeado la cantante, haciendo referencia a su trabajo como jinete.

Por último, Aaiún, quien ha alcanzado el éxito con un remix hard techno de su canción publicada en 2021, ha concluido el vídeo posando junto a todos sus vecinos de esa calle al grito de "Somos las potras salvajes".

"Me encantan las personas como tú, campechanas. Nunca olvides tus orígenes y de dónde vienes, la fama igual que sube baja" o "He estado este fin de semana en una casa rural y la he puesto unas 345.444 veces. Si llego a ver este vídeo antes la pongo 698.425", han sido algunos de los comentarios del vídeo, que ha conquistado a los usuarios.