Donald Trump hace campaña con la canción de 'Titanic' y así reacciona Céline Dion

"De verdad, ¿esa canción?". Así concluye el comunicado que ha sacado el equipo de Céline Dion sobre el uso de Donald Trump del tema My Heart Will Go On en su campaña para llegar a la Casa Blanca el próximo mes de noviembre.

La canción en cuestión es la de la banda sonora de Titanic, la película que narra el hundimiento del famoso transatlántico en 1912.

El equipo de Dion lo ha acusado de hace run uso "no autorizado" no sólo de la canción, también del "vídeo, la grabación, la interpretación musical y la imagen de Céline Dion cantando" el tema en el mitin de "de Donald Trump / JD Vance en Montana".

"Este uso no está autorizado de ninguna manera y Céline Dion no respalda este ni ningún uso similar", añaden en el comunicado, que concluye planteando si es una buena opción para un acto político.

Y no es la primera vez que chocan la canadiense y el magnate. Ya les pasó en 2020, cuando Dion se negó a cantar en el acto de inauguración de la presidencia de Trump. Ahora, el vídeo de la campaña en el que aparece en una pantalla interpretando el mítico tema, que se llevó uno de los 11 Oscar que conquistó el filme en 1998, se ha vuelto viral en redes.

Esta no es la primera vez que un artista se niega a que el candidato republicano haga uso de su música para una de sus campañas. Le ha pasado previamente con Adele, Steven Tyler y Rihanna, entre otros.

Su regreso en los Juegos Olímpicos

La última gran aparición de la artista canadiense fue hace un par de semanas, en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París. Lo hizo en una actuación que dio la vuelta al mundo y protagonizando uno de los regresos más esperados, tras dos años retirada de los escenarios por el síndrome de persona rígida que padece.

Dion se subió a la Torre Eiffel y entonó Hymne a l'amour, de Édith Piaf. Enfundada en un espectacular vestido de color blanco con flecos se unió a Lady Gaga y otros tantos artistas para dar el pistoletazo de salida a la cita deportiva más esperada.