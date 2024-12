El bar donde está prohibido que suene el 'All I want for Christmas is you' de Mariah Carey

La Navidad está llena de tradiciones y elementos míticos que la convierten en una de las épocas más mágicas del año. Desde la figura icónica de Papá Noel, cargada de regalos y magia, hasta los clásicos villancicos que llenan de alegría los hogares y las calles, cada detalle está diseñado para despertar el espíritu de esta festividad.

La temporada navideña siempre trae consigo luces, regalos, reuniones familiares y, por supuesto, canciones que ya son grandes clásicos. Entre ellas, All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey se ha consolidado como el himno no oficial de estas fechas. Sin embargo, su popularidad no siempre es bienvenida, como pasa en un bar en Dallas, Estados Unidos, que prohibió la canción hasta el 1 de diciembre.

Un cartel colocado en la entrada del establecimiento indica claramente la regla: "La canción no puede sonar antes de diciembre , y una vez que se permita, únicamente podrá reproducirse una vez por noche." La medida busca evitar la saturación de un tema que, aunque es amado por muchos, también puede resultar abrumador cuando se escucha repetidamente.

La respuesta de Mariah Carey

El cartel se hizo tan viral que llegó a Mariah Carey y lejos de tomar la decisión como una ofensa, la cantante reaccionó con humor. Al enterarse de la noticia, compartió en su cuenta de X una foto suya vestida como guerrera, insinuando que está lista para defender su canción. La respuesta de la cantante ha sido aplaudida por sus seguidores, que ven en ella una muestra de su carisma y buena disposición.

La historia, que no tardó en correr por las redes después de que el crítico de cine y teatro, Kyle Smith, publicara el aviso del bar en Twitter, ha generado opiniones divididas. Mientras algunos agradecen la restricción y aseguran que la canción puede ser "demasiada", otros se declaran fanáticos incondicionales y defienden el derecho a escucharla sin restricciones.

La famosa canción de Navidad

Desde su lanzamiento en 1994, All I Want For Christmas Is You ha sido un fenómeno global, alcanzando de forma habitual los primeros lugares en las listas de reproducción durante la temporada festiva. Su pegadizo ritmo y su mensaje romántico la han convertido en una señal inequívoca de que la Navidad está cerca.

Aunque las opiniones sobre esta medida son variadas, la canción sigue marcando el inicio de una época de alegría, encuentros y celebraciones. Para muchos, no hay Navidad sin Mariah Carey, aunque para otros, una dosis limitada es más que suficiente.