El camino en bici de Timothée Chalamet al estreno de 'Un completo desconocido' termina en multa

La imagen no pasó desapercibida. El pasado martes, Timothée Chalamet llegó al estreno en Londres de su última película, Un completo desconocido, en una bicicleta eléctrica de alquiler. Ahora, ha desvelado que le han impuesto una multa que asciende a los alrededor de 77 euros.

Lo ha contado en el programa de entrevistas francés Quotidien. El actor ha contado que su principal objetivo era poder ahorrarse la espera que le podría acarrear el tráfico y así llegar a tiempo a su compromiso en la alfombra roja.

Tal y como ha relatado, no le fue posible aparcar allí y le han terminado imponiendo una multa de 65 libras, que equivalen a unos 77 euros, aproximadamente.

Esta no ha sido la única anécdota que ha dejado la gira de Chalamet con motivo del estreno del biopic del intérprete de Blowin' in the Wind.

En la alfombra roja del SVA Theater de New York City rindió su particular homenaje al cantautor estadounidense luciendo un outfit similar al que llevó Dylan en el Festival de Sundance de 2003.