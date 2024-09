El elenco de 'Harry Potter' se despide de Maggie Smith, su profesora McGonagall: "Varitas al cielo"

Este viernes ha fallecido la venerada actriz Maggie Smith a los 89 años. La noticia la trasladaron sus hijos, que redactaron un comunicado que difundió la BBC. Con una dilatada trayectoria en el mundo de la interpretación a sus espaldas, Smith deja un profundo impacto en la vida de pequeños y mayores que han seguido su trayectoria.

A lo largo de la misma ha tocado todo tipo de géneros. Desde los dramas de época, como Una habitación con vistas a comedias, como Sister Act, a cine más dirigido a un público infantil. Así ocurre con su papel de Wendy en Hook (El Capitán Garfio) o con su rol de profesora McGonagall en la saga Harry Potter.

Tras conocerse la noticia, han sido varios los miembros del elenco que participaron en la adaptación cinematográfica de las novelas de J.K. Rowling los que han compartido su particular homenaje a la que fuera su profesora de Transformaciones en Hogwarts.

Así lo ha hecho el protagonista de las películas, Daniel Radcliffe. Ha reconocido que, cuando la conoció, "no sabía prácticamente nada sobre ella". "Sabía que era una dama, así que lo primero que le pregunté cuando nos conocimos fue '¿Quieres que te llame dama?', ella se rió y me dijo algo como '¡No seas ridículo!", ha asegurado en declaraciones recogidas por Variety. Ya, durante el rodaje, el actor que interpretó al niño que sobrevivió recuerda que "fue increíblemente amable".

"Era una persona de gran inteligencia, con una lengua gloriosamente afilada, capaz de intimidar y cautivar al mismo tiempo y, como todo el mundo te dirá, era extremadamente divertida", ha añadido Radcliffe, que se considera "increíblemente afortunado de haber podido trabajar con ella".

A los mensajes también se ha sumado Rupert Grint, quien puso cara a Ron Weasley, el inseparable y entrañable amigo de Potter. "Con el corazón roto al conocer lo de Maggie", ha comenzado a escribir en su perfil de Instagram. "Ella era tan especial, siempre hilarante y siempre amable", ha proseguido en el texto que acompaña a una imagen de ambos durante el rodaje de Harry Potter y el cáliz de fuego.

"Me siento increíblemente afortunado de haber compartido un set con ella y particularmente afortunado de compartir un baile", ha añadido, antes de afirmar que extrañará a la icónica actriz.

Tom Felton, Draco Malfoy en las películas, ha hecho lo mismo. Él ha subido a su perfil de Instagram una fotografía junto a Smith en el Gran Comedor, mientras la profesora McGonagall le coloca el Sombrero Seleccionador a su personaje en la cabeza. En las palabras que le ha dedicado, le ha agradecido el haber cuidado de ellos durante el rodaje "literalmente desde el primer día".

"Gracias por no hacer que me echaran del set cuando no podía dejar de reír durante tu clase de Transformación. Gracias por mostrarnos el camino", ha apostillado. Finalmente, con un guiño a la saga, ha concluido su mensaje con un "varitas al cielo".

A estos mensajes se ha sumado Emma Watson, la brillante Hermione Granger en Harry Potter. Ha subido un story a su perfil de Instagram. De nuevo, se ha decantado por una imagen de ambas en el set de grabación. "Cuando era más joven no tenía ni idea de la leyenda de Maggie", ha indicado. "Sólo cuando me he hecho mayor he llegado a apreciar que compartí pantalla con una verdadera definición de grandeza", ha proseguido Watson.

Para ella, Smith era "real, honesta, divertida y se honra a sí misma". "Maggie, había un montón de profesores masculinos y, por Dios, tú supiste mantener el tipo. Gracias por toda vuestra amabilidad. Te extrañaré", ha concluido.

A los mensajes se ha sumado Bonnie Wright, que encarna a Ginny Weasley en las películas. "Nuestra querida y venerada cabeza de la casa Gryffindor", ha comenzado a escribir, en una clara referencia a la saga en la que ambas trabajaron. Wright ha querido recordar la escena que más le gustó grabar con Smith, que fue la misma que ha compartido Grint: cuando los enseñó a bailar en la cuarta entrega.

Del clan de los Weasley, también ha reaccionado uno de los icónicos gemelos, James Phelps, que ha recordado lo "acogedora y divertida" que fue Maggie en el set de grabación con ellos. Asimismo ha afirmado que les enseñó a actuar tanto dentro como fuera del mismo. Y a ellos se ha sumado toda una legión de seguidores de la saga que han compartido en las últimas horas varios momentos de la actriz en las películas.