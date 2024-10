Este podría ser es el nuevo caché de la La Oreja de Van Gogh si Amaia Montero volviera al grupo

La salida de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh ha conmocionado al mundo de la música. Nadie esperaba ese anuncio, ni la forma en la se comunicó, sin la firma de la propia afectada, lo que ha dado pie a todo tipo de especulaciones. Especial fuerza fue cobrando la hipótesis de que la razón de la abrupta salida de la que ha sido la vocalista del grupo los últimos 17 años era la vuelta de Amaia Montero.

El regreso de la cantante de Irún a los escenarios no ha dejado de ser actualidad desde que reapareció en el Bernabeu de la mano de la colombiana Karol G cantando Rosas. Una teoría que la propia Amaia Montero habría confirmado veladamente, pues parece mucho más recuperada, ha vuelto a interactuar en redes sociales y ella misma ha contado que se encuentra preparando un disco.

Lo que también quiso dejar claro la pasada semana en unas declaraciones al programa TardeAR es que ella no tenía ninguna implicación en la marcha de Leire: "Este tema no tiene nada que ver conmigo. No digo nada, porque nadie me ha dado vela en este entierro, ni la quiero".

Un caché que podría multiplicarse

Lo cierto es que hay muchas voces que afirman que Amaia Montero podría reaparecer en junio de 2025 con La Oreja de Van Gogh en un gran concierto en el Bernabeu. Según numerosos medios, el acuerdo está firmado desde hace tiempo y fue esto lo que ha hizo que Leire se plantase al sentirse ninguneada y se precipitase su salida del grupo.

Toda esta teoría solo podría estar sustentada en motivos económicos. La Oreja de Van Gogh, según afirman en el mundo musical, no atravesaba su mejor momento: a pesar de que han hecho numerosos shows durante el verano, su caché de alrededor de 40.000 euros ha sido bajo en comparación con otros grupos como Estopa, que ha cobrado 200.000 euros por concierto.

La actuación de Amaia Montero en el concierto de Karol G tuvo mucha repercusión, dentro y fuera de nuestras fronteras, y su vuelta al grupo de San Sebastián sería el mejor reclamo para relanzar a la banda y, según informa el portal Trendencias, multiplicar por diez esa cantidad.