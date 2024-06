Jennifer Lopez cancela su gira, en plena ola de rumores de crisis con Ben Affleck

Este viernes, a cuatro semanas de arrancar su primera gira en cinco años This is me... Live, Jennifer Lopez ha anunciado que la cancela. Lo ha hecho a través de un comunicado de su promotora, Live Nation, que ha notificado que la cantante "se está tomando un tiempo libre para estar con sus hijos, su familia y sus amigos cercanos".

La artista, además, ha compartido en su página web un comunicado en el que se ha querido dirigir a sus fans. "Estoy completamente desconsolada y devastada por haberte decepcionado", arranca el texto, en el que ha detallado que "no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario".

En cualquier caso, ha garantizado a sus seguidores que lo compensará "y estaremos todos juntos de nuevo", ha apostillado, antes de concluir la misiva asegurado lo "tantísimo" que quiere a todos. "Hasta la próxima vez...", ha añadido.

Ya en el mes de marzo, la revista Variety notificó que varias fechas aparecían como "canceladas" en Ticketmaster, pero no ha sido hasta este viernes cuando el anuncio lo han hecho desde el equipo de la cantante. La misma publicación detalló que las entradas para la gira, que fue anunciada el 15 de febrero, no se estaban vendiendo.

El tour se engloba dentro de un proyecto que incluye un álbum, This Is Me... Now, una película musical y un documental. Todo ello supone "una expresión preciosa de la idea de que el amor verdadero existe y de que 'para siempre' es real", aseguró la cantante y bailarina durante la promoción.

De hecho, con este último disco buscaba hacer su particular homenaje al que publicó 20 años antes, This Is Me... Then, cuando estaba empezando su relación con Affleck. Ahora, tras haberse casado, los rumores de crisis se están avivando.

Por ahora, ninguna de las dos partes de la pareja ha desmentido ni confirmado nada. Hace unos días, durante la rueda de prensa en la que JLo estuvo promocionando su película Atlas uno de los periodistas sí le lanzó la cuestión.

"¿Tu divorcio de Ben Affleck es verdad? ¿Son rumores?", se escuchó preguntar a un hombre. Ella sonrió nerviosamente y fue su compañero de reparto, Simu Liu, el que zanjó el tema: "No vamos a hacer eso. Muchas gracias". Pero Lopez tampoco se quedó en silencia y, a su pregunta, le respondió: "Sabes hacerlo mejor".