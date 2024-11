Karol G se disculpa tras la polémica letra de '+57': "Se sacó de contexto"

"Una mamacita desde los fourteen. Entra a la disco y se siente ki, mami, estos shots yo me los doy por ti". Esta frase del tema +57 ha dado la vuelta al mundo y no precisamente para bien. El verso del tema que nació como vocación de identidad colombiana para el que se unieron estrellas de la música urbana del país como Karol G, J Balvin, Feid, Maluma, Ryan Castro, Blessd, DFZM y Ovy on the Drums ha sido duramente criticado por la sexualización que hace de las menores de edad.

Ahora, la Bichota ha pedido disculpas a través de un comunicado en su cuenta de Instagram, donde ha asegurado que se sacó de contexto el fragmento. "Me siento muy afectada y me disculpo de corazón", ha comenzado diciendo la intérprete de temas como Si no te hubiera conocido.

"En este caso, desafortunadamente, se sacó de contexto la letra de una canción con la que buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a mi gente. Ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva, pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta de que todavía tengo mucho por aprender", ha enfatizado Karol G, quien también ha criticado "la desinformación que se ha dado" con respecto a este tema.

"Siempre agradecida con quienes me siguen y me apoyan, quienes conocen mi proyecto, las intenciones de mi trabajo y las causas cercanas a mi corazón, esas que me mueven, apasionan y por las que trabajo día a día con amor y responsabilidad", ha concluido la cantante de Provenza.

El título de la canción hacía un guiño al prefijo de Colombia y se planteaba como una reivindicación de la música colombiana. Sin embargo, no ha sido recibida así por el público y la crítica, que se han quejado de que de nuevo se opte por una sexualización de las mujeres colombianas y, especialmente de las menores en ciudades como Medellín.

Incluso el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció con respecto al tema en X, donde defendió el "debate cultural" y aseguró que "hay una confrontación cultural entre la superficie y el fondo de las cosas que la juventud está librando en sus barrios".

En varias publicaciones, como la revista Rolling Stone, en el que tachan como "desastre" el tema, también criticaron que se mantuviese el estigma hacia las mujeres colombianas y el narcotráfico con frases como: "Aquí lo que hay es exotic, pepa, guaro, hipnotiq".

"Este tipo de canciones directa o indirectamente continúan alimentando el imaginario de que ‘las paisas están buenas’, y por eso los hombres extranjeros creen que Medellín es un destino idóneo para hacer ‘turismo sexual", aseguran en la publicación musical.

Por su parte, el resto de cantantes participantes en el tema no se han pronunciado con respecto a la polémica, simplemente han apostado por "celebrar" las más de 16 millones de visualizaciones de la canción en YouTube, incluso remarcando en redes que no les importa el qué dirán. "Desde que yo esté bien, que ruede el mundo a mi alrededor, ¿listo? Critiquen lo que quieran que eso a mí no me importa", aseguró Ryan Castro en un vídeo de Instagram.