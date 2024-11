Karra Elejalde asegura que, a la hora de hacer o no una película, sigue a "rajatabla" las palabras de Susan Sarandon

Karra Elejalde, actor y director, este sábado ha concedido una rueda de prensa antes de que se descubra en el Paseo de la Fama de Almería su propia estrella. Durante la misma, el protagonista de Mientras dure la guerra ha hablado acerca de uno de sus proyectos más conocidos, Airbag.

El intérprete ha recordado cómo fue el origen de esta cinta, dirigida por Juanma Bajo Ulloa, y ha considerado que, a día de hoy, no podrían rodarla. "Como guionista, he oído mil veces la pregunta de cuándo vamos a hacer Airbag 2", ha apuntado, en declaraciones que ha recogido la agencia de noticias EFE. De hecho, asegura que han escrito "dos o tres guiones".

"He escrito una de gallegos mineros sobre el coltán (…) Pero lo presentas y dices 'no, esto Netflix no lo va a querer', y es el que suele querer más. Esto, en Movistar, nada. Olvídate de Atresmedia, olvídate de Mediaset", ha asegurado Elejalde.

En este sentido, el director y actor ha añadido que se está llegando a un momento "en el que salen muy pocas películas sin el apoyo de Antena 3, Telecinco o Televisión Española. Ya no te digo si no es Amazon, HBO o lo que sea". "A día de hoy, estas plataformas hacen un filtro tan grande que somos los propios guionistas los que nos autocensuramos de cara a que no nos echen el proyecto para atrás por parecer excesivamente mordaz, exagerado, grosero, irreverente o lo que fuera", ha apostillado.

Asimismo, ha señalado que "las productoras no se juegan sus duros; tiran con pólvora ajena, presentan un plan financiero y requieren de plataformas o de instituciones que apoyen ese proyecto". "Y las propias productoras, ya como guionistas, te dicen: 'tío, si quieres que esto te lo compre Netflix…", ha apostillado, antes de concluir que es precisamente por este motivo por el que el humor de Airbag "ya no se puede hacer y quien juegue a hacer aquel humor tiene todas las de perder". "No va a ser vetado, pero no va a ser bien recibido por ninguna plataforma", ha subrayado.

Seguir las palabras de Susan Sarandon a "rajatabla"

Además del guión de Airbag y de ese análisis que ha hecho de la industria, Elejalde también ha hablado de sí mismo. De cómo ha sido su andadura en el mundo del cine a lo largo de los años. Para él ha sido indiferente hacer grandes o pequeños papeles. En este sentido, ha seguido a "rajatabla" las palabras que una vez escuchó a Susan Sarandon.

Estas, tal y como ha contado el protagonista de 8 apellidos vascos, consistían en que, si al eliminar el personaje del guión, la película no cambiaba, no lo hacía.

Ha asegurado, además, que ha procurado hacer todo tipo de personajes. "Me ha asustado mucho quedarme solo en un lado. He preferido tener un espectro, un abanico más amplio. He sido valiente", ha indicado el actor, que no llama a su paso por esta profesión su carrera, prefiere denominarlo, sus andanzas.