Lachispa: "No me gusta que para apoyarme tiren por el suelo a Blanca Paloma"

Claudia llega a la cita puntual como un reloj y termina de retocarse. Dulce, risueña, sincera y directa como pocos artistas es tal cual se ve. "¿Te miro a ti o a la cámara?", pregunta sin despeinarse aún cuando las cámaras ya están encendidas. Ya no habla ella, habla la profesional que lleva prácticamente dos décadas formándose y mostrándose al mundo bajo el nombre de Lachispa. Una de las figuras más prometedoras del panorama musical español y que, gracias a su participación en este Benidorm Fest 2025 con su Hartita de llorar y el lanzamiento definitivo en su carrera bajo el Siempre Pura, su primer disco en solitario, se reivindica como pocas de lo que quiere mostrar al mundo. "Cantar, que la gente cante mis canciones, que conecten conmigo e irme de gira", resume ella al respecto.

Lachispa reflexiona sobre cómo el flamenco y su esencia andaluza han sido pilares de su identidad artística, mientras habla del impacto emocional de temas como ese llanto a la soledad y la ansiedad con el que lucha en Benidorm para representar a España en Eurovisión bajo una marcha de semana, en la que volcó, según cuenta, todo lo que sentía hasta el punto de llorar durante la grabación de la canción. Tampoco evita el lado más amargo de esta experiencia valenciana con las críticas en redes sociales al estilo que defiende o las comparaciones y críticas con Blanca Paloma, que hace apenas dos años se hacía con el micrófono de bronce en la ciudad alicantina con su EaEa.

Entre confesiones sobre su proceso creativo a la hora de cantar, lo que busca en su público o su madurez artística e influencias, Lachispa demuestra pese a sus 23 años ser una artista polifacética y cercana, con un mensaje claro: mantenerse fiel a sí misma, que ya lo dice su disco: siempre pura.

P: ¿De dónde viene Lachispa?

R: Lachispa es una mujer que es artista, cantante y también cantaora, depende como la coja. Soy de Chiclana de la Frontera, de Cádiz, y soy una artista bastante alegre y con bastante arte, que está feo que lo diga yo.

P: ¿Y Claudia?

R: Claudia es una persona bastante loca, divertida, extrovertida, buena gente, buena amiga. No sé.

Lachispa se presenta al Benidorm Fest con su tema 'Hartita de llorar'. Sergi González

P: ¿De dónde viene lo tuyo por cantar?

R: Prácticamente desde que tengo uso de razón. Bueno, ya en la barriga mi padre me cantaba a Camarón. Yo ya he nacido escuchando Camarón, a La Niña de los Peines, Lola Flores, Parrita... Desde que tengo uso de razón, canto, escucho música o bailo o todo.

P: ¿Cómo se lleva ese recorrido desde pequeña dedicándote a esto hasta ahora que tienes 23?

R: Pues la verdad que yo estoy muy contenta. He tenido una niñez súper bonita y nunca he hecho nada que no quisiera hacer. Mis padres siempre me han tenido con con los pies en la tierra y siempre la decisión era mía, nunca me han obligado nada. Al revés. Mi madre, como el programa de Juan y Medio se grababa los martes me preguntaba si quería ir a grabar o, por ejemplo, ir al cumpleaños de una amiga. Yo le decía que quería ir a Juan y Medio y aunque me intentaban convencer de ir al cumple yo quería ir porque me moría por cantar. Todas las semanas le preguntaba a mi madre si nos habían llamado para ir a grabar porque yo siempre quería ir y porque lo he disfrutado siempre un montón.

Pero si te das cuenta, es cierto que empecé joven, pero no ha sido hasta octubre de 2024 cuando ha arrancado mi trayectoria como cantante en serio y en solitario. Era profesional, porque he trabajado en muchos proyectos antes, pero mi carrera en solitario, como artista y como cantante empieza en octubre de 2024, con mi primer disco, Siempre Pura.

P: ¿Cómo fue ese proceso de parir el disco?

R: Agridulce. Hay muchísimo trabajo, tanto personal como profesional. El proceso ha sido precioso, la verdad. Muy bonito, mucho aprendizaje y he disfrutado muchísimo haciendo el disco también porque tengo un equipo maravilloso y me ha hecho muy feliz. Hemos estado cuatro años para dar con con este disco.

P: Antes de entrar en lo de agridulce, ¿Dónde se cruza el Benidom Fest?

R: Estábamos para sacar el disco y era mi cumpleaños, el 30 de Julio, y mi manager me dice que tiene un regalo de cumpleaños pero que no me lo va a decir ese día porque no me quería meter presión y que quería estudiarlo y te digo. Me acabó llamando y quedamos para cenar y me dice que ha hablado con el equipo de Sony Music y que están pesando en presentarme al Benidorm Fest. Me cogió de sorpresa, pero del tirón dije que sí.

Lo que pasa es que yo no estaba pasando por un buen momento en mi vida, que lo que cuenta Hartita de llorar. No había mucho tiempo, compuse la canción en agosto y yo me sentía como lo que dice la canción. Le conté a mi equipo como me sentía, que es lo que se ve en la canción, de verdad. Yo creo que por eso traspasa tan bien, porque es que es la realidad de cómo yo me sentía en ese momento.

Cuando se grabaron las voces yo ya estaba mejor, pero la ansiedad o la depresión es como un cardenal, aunque no lo veas, si te toca, te duele. Me pusieron poca luz en el estudio, y la grabé literalmente llorando.

P: Hay una frase de la canción que lo resume bastante: "tengo miles de WhatsApp y me siento sola".

R: Yo soy una persona que siempre le gusta esta compañía. Mi casa es una feria, cuando no está uno está la otra o la otra. Yo estaba rodeada de gente y no quería estar con nadie. Yo me sentía sola, ¿sabes? No porque ellos me hicieran sentir sola, sino porque yo estaba en un momento de mi vida que no quería hablar con nadie, que no me quería desahogar con nadie y que creía que el problema era mío y solo mío.

También pasaba que yo me sentía egoísta. A nivel profesional estaba en muy buena etapa, a nivel personal también, pero mi movida era ver cómo le cuento yo a la gente que quiero, que estoy triste con todo lo que se viene.

Tenía un concierto súper importante que lo hicimos y salió espectacular. Pero claro, cómo le decía yo a la peña que estoy triste, pero es que voy a cantar en un sitio muy importante, que el disco va a salir, que ya todo está terminado, y que todo el proyecto está increíble, pero que me siento así.

No es que nadie me comprendiera, es que yo no hacía por que nadie me comprendiera hasta que ya me fui al estudio, se lo conté a mi productora, mi pareja y mi madre también lo sabían y empecé a tratarme y ahora estoy súper bien, la verdad es que soy muy feliz.

P: ¿Sigue doliendo ese cardenal?

R: Duele, duele. Pero es mejor que duela. Ahora quiero que duela un poco porque lo que tú transmites a la gente le llega.

P: Cuando se presentó tu canción en RTVE decías que apenas habías escuchado la canción porque llorabas.

R: Me he tenido que acostumbrar porque tengo que ensayar y que no me coja allí en Benidorm fuera de juego y que me ponga a llorar y no pueda decir ni una nota.

P: ¿Y el meter la marcha de de Semana Santa?. Has dicho que es para meter un toque de épica, ¿pero cómo fue el momento de crearlo? No has utilizado una marcha conocida como han hecho otros artistas y la has creado.

R: Fue de una compositora que se llama Silvia, que decía que le sonaba a la Saeta de los Gitanos (canta un trozo de la saeta). Se quedaron con la idea y uno de mis productores se puso a crearla en un momento. Cuando empezó a sonar nos quedamos en shock. Fue precioso porque lo grabamos de manera orgánica todo. Hay más de 32 pistas de tambores orgánicos.

P: Todo artesanal.

R: Sí, yo tengo mucho respeto hacia eso, ¿sabes? Yo sentía que si lo hacíamos, lo teníamos que hacer bien. Yo no lo iba a hacer algo como eso de manera electrónica. Eso había que hacerlo orgánico y que sonara como tiene de sonar.

P: ¿Cómo te llegó la noticia de que RTVE te había seleccionado?

R: Estaba aquí en Madrid, con mi familia en la Plaza de España comiendo churros con chocolate. Tengo que confesar que no me pude aguantar y aunque prometí no decirlo se lo dije a mi familia.

P: ¿Nunca pensaste en mandar una canción del disco que estaba a punto de salir?

R: No, tenía que ser algo nuevo. Tenía que ser algo muy yo, aunque hay canciones así en Siempre Pura, pero no quería que ya lo hubieran escuchado.

P: Quedan pocos días para irse a Benidorm, cuando salga esta entrevista publicada ya estarás allí o a horas de llegar. ¿Cómo te preparas?

R: Un caos, la verdad, pero estoy muy tranquila, trabajando mucho, cuidándome un montón y con mucha ilusión. No veo ya el día de montarme en el escenario y darlo todo.

P: Comentábamos antes de empezar la entrevista que te llegan cosas de cómo es el Benidorm Fest. ¿Cómo te lo imaginas con lo que te han ido contando?

R: Intento no hacerme expectativas, la verdad. Cada uno lo siente de una manera y a lo mejor tú lo que para ti es fatal, para mí a lo mejor puede ser lo mejor del mundo. Quiero ir, disfrutarlo a mi manera, ver las cosas desde mi propia perspectiva y disfrutar, que es lo más importante.

P: Y se va de otra manera cuando Hartita de llorar es la 12º canción más viral de España.

R: Bueno, yo estaba durmiendo la siesta, me desperté y tenía WhatsApp petado con la gente contándomelo. Me emocioné tanto... Es un sueño.

P: Aparte de tu equipo, hay un acompañamiento de Televisión Española.

R: Es muy fácil con ellos, también porque yo tengo un equipo muy bueno y se están encargando de todo. Me lo están poniendo súper fácil. Nos hemos lo hemos llevado todo bastante bien.

P: Acabas de sacar tu videoclip, que es como la guinda del pastel.

R: Yo espero que os haya gustado. Está hecho con todo el amor y el cariño y creo que refleja muy bien la canción. Quería que fuera algo muy sencillo, muy bonito y que realmente transmitiera lo que yo quería, que era huir de la ansiedad.

P: ¿Tiene que ver con la actuación? Todo el mundo da por hecho que vas a recrear una procesión en el escenario.

R: Mira, esto lo quiero aclarar porque es verdad que es una marcha que te puede recordar a la Semana Santa, pero yo le tengo mucho respeto a eso y yo no quiero entrar ahí. Para la gente que siente la Semana Santa puede ser una falta de respeto y yo no le quiero faltar el respeto absolutamente a nadie.

Así que lo aclaro: no va a haber nada religioso porque no, porque no lo veo bien. Respeto a quien lo haga, respeto todo, pero yo como Lachispa, pues no lo veo lo más acertado. Pero esto no quiere decir que mi puesta en escena no vaya a ser la bomba y que no os vayáis a quedar con la boca abierta porque es un pedazo.

El estilismo es increíble, el cuerpo de baile es fabuloso para que el corazón vibre, escenografía increíble. Todo va a estar superguapo.

P: ¿Cómo te preparas? Son meses de trabajo para menos de tres minutos.

R: Es como el que prepara un disco. Pues preparando un show para dar lo mejor de ti y ensayar. En mi caso, yo soy de Chiclana y he ensayado poco con mis bailarinas. Lo que hemos ensayado es fabuloso, pero hago mucho por mi cuenta para llevar todo súper interiorizado y súper segura.

P: Hay otro Benidorm Fest, el de las redes sociales. ¿Te llega o te aislas?

R: Yo intento alejarme un poco del ruido, la verdad. Pero claro, mi familia y mis amigos al final están todo el día mirando y enseñándome. Mira esto, mira lo otro y ya te metes. Y hay una cosa que no me gusta y es la comparación con Blanca Paloma. Pero no porque no me guste que me comparen desprestigiando a otra persona. Si tú eres mi fan no puedes ser así. Si eres mi fan tienes que ser buena persona, porque yo lo soy, la verdad, y lo digo a boca llena. A mí no me gustaría que un fan mío tirara el trabajo de otra persona, que es una gran artista que no tenemos nada que ver.

Ella tiene su esencia, yo tengo la mía. Es verdad que el estilo flamenco se puede asimilar.

P: Como el de cualquier género musical.

R: Exacto, es lo único que no me está gustando. No quiero que me englorien a mí tirándola a ella. No lo veo nada bien. Pero ni a Blanca Paloma ni a otra persona.

P: ¿Y lo de que el flamenco en Eurovisión no funcionaría? Se tiene esa imagen de que es algo nicho.

R: Pero vamos a ver. ¿Hay algo más español que el flamenco, chiquillo? Yo no lo entiendo, yo respeto, de verdad te lo digo, respeto todas las opiniones, pero esta no la comparto. Gane quien gane esta edición se lo merece porque son todos unos pedazo de artistas, llevan todos un pedazo de tema y va a estar súper reñido. Gane quien gane se lo va a merecer y yo me voy a alegrar como si fuera yo, porque aparte de ser unos grandes artistas, son personas increíbles. Todos.

P: ¿Es el flamenco algo de nicho?

R: Pero si el flamenco está de moda. Todo el mundo quiere cantar flamenco, ¿Cómo va a ser de nicho? Con respeto a otros tipos de música, para mí es la música más rica que tenemos a mí es lo que más me llega, me hace sentir tanto.. De nicho, por favor, esa palabra.

P: ¿De qué artistas bebe Lachispa?

R: Desde pequeñita siempre he escuchado mucha música y muy variada. La verdad es que mis referentes del flamenco pues son Camarón, La Niña de los Peines, La Paquera,, Lola Flores... y de música moderna está claro que Rosalía, Karol G., Daddy Yankee, Bruno Mars, Michael Anderson, Billie Eilis. No sé, ya son cosas que tú inconscientemente te vas quedando en el subconsciente. Y a la hora de crear, pues el formato, tu sonido a través de otras cosas.

P: Hemos visto canciones tuyas que vienen de un flamenco muy tradicional como esa parte extremeña que tiene Vente Conmigo. No es habitual en gente de tu edad.

R: Esa canción era porque era muy especial para mí. La compusimos, me encantaba y yo quería sacarla. Tuvo buen recibimiento y empezó a enganchar a mucha gente, pero quizá no era el momento de sacar esa canción. La sacamos, no me arrepiento y estoy súper feliz.

La canción me encanta, me trae muy buenos recuerdos y después viene Siempre Pura, que ahí es cuando ya hay un cambio en mí. Mira que es poco tiempo, pero es como que en Vente Conmigo veo una Claudia más niña y en Siempre Pura como 'esta soy de verdad'. Digo que me conozco, que me quiero siempre y que voy a ser pura y que nunca voy a cambiar mi forma de sentir las cosas. Luego, decir que yo creo que al disco le faltaba una canción que es Hartita de llorar.

P: Hay otra fecha importante, el 3 de febrero cuando ya acabado el Benidorm Fest y ya sea lunes. ¿Cómo sigue Lachispa?

R: Pues nos vamos de gira. Tengo unas ganas de irme de gira... la verdad es que tengo muchas ganas de cantar, de conectar con la gente. Creo que esto del Benidorm, ganemos o no, he ganado mucho porque estoy teniendo muchos fans que me alegran el corazón. La canción le está llegando a la gente, están conectando conmigo y estoy feliz por eso. Esto es lo que quiero a partir de ahora. Cantar, que la gente cante mis canciones, que conecten conmigo e irme de gira.