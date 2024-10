Las supuestas primeras palabras de Leire Martínez tras anunciarse su marcha de La Oreja de Van Gogh

Este lunes los fans de La Oreja de Van Gogh y, prácticamente, el panorama musical patrio quedaron conmocionados al enterarse de la noticia de la salida de Leire Martínez como vocalista del grupo donostiarra.

La banda fue la encargada de hacerlo público a través de un comunicado en redes sociales, donde se hablaba de una decisión "dura y difícil" y después de no poder acercar "diferentes maneras de vivir el grupo".

Muchos criticaron que en el comunicado se dijese que "Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados" como si la cantante no hubiera formado parte de la banda los últimos 17 años, algo que se ha visto más empañado aún con los rumores de regreso de Amaia Montero.

La banda no ha emitido ningún otro comunicado, ni tampoco Montero. Martínez por su parte habría hablado con la presentadora Mar Montoro, quien ha leído el mensaje que supuestamente le ha mandado la cantante en Juntos (Telemadrid).

"Corazón, el grupo ha comunicado lo que ha considerado. Yo no he firmado el comunicado, cuando considere y me encuentre bien, yo misma contaré lo que sea, pero por el momento no tengo mucho que decir", ha señalado Montoro.

Por el momento se desconoce más información acerca del futuro de la banda, si volverán o no con Amaia Montero, si optarán por otra vocalista o si continuarán con otro formato. Las redes se han volcado desde que se conoció la noticia apoyando a Martínez y ensalzando los 17 años al frente del grupo, una época que ha dejado temas como Jueves, El último vals o La niña que llora en tus fiestas.

De hecho, muchos han rescatado el vídeo de Martínez visiblemente emocionada al cantar Rosas en el que fue su último concierto con La Oreja de Van Gogh en el fin de gira del pasado 7 de octubre en Zaragoza.