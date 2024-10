El detalle del comunicado de La Oreja de Van Gogh sobre la marcha de Leire en el que todos se fijan

Día de conmoción para los fans de La Oreja de Van Gogh. La banda donostiarra ha anunciado que Leire Martínez deja la formación tras 17 años como vocalista a través de un comunicado en redes sociales.

"La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo", señalan en su mensaje.

Sin embargo, hay un detalle del mensaje que ha despertado multitud de comentarios en redes sociales entre los seguidores de la banda. En él se puede leer "Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados", algo que algunos han interpretado como que la cantante y exparticipante de Factor X (Cuatro) no ha llegado a formar parte del grupo.

El comunicado se suma a los rumores que han acompañado a la banda en los últimos meses sobre un posible regreso de Amaia Montero al conjunto después de su aparición junto a Karol G el pasado mes de julio.

Martínez mostró en septiembre su descontento con cómo se habían gestionado los rumores. "Parece que a todo el mundo se le olvida que hay una cantante en el grupo. Llevo 16 años. Me resulta feo ver que parece que no importa nada. No me merezco eso", dijo el pasado mes de septiembre en una entrevista con Navarra Televisión. "No me gustan las faltas de respeto", señaló y añadió que no le importaban los rumores sobre Amaia, sino que no se la tomara en serio: "Lo que no me gusta es que se me ningunee a mí".

De hecho, Martínez se mostró el pasado 7 de octubre visiblemente emocionada al interpretar Rosas en el fin de gira de la banda en Zaragoza.