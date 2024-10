Leire Martínez reaparece tras su salida de La Oreja de Van Gogh: "Es momento de estar tranquila"

Dos días después de que se anunciara su salida de La Oreja de Van Gogh después de 17 años, Leire Martínez ha reaparecido en la ETB, la televisión pública vasca. La cantante es colaboradora del programa Biba Zuek! y no ha querido dejar de acudir este miércoles.

Después de que los presentadores hayan agradecido su presencia en unos días que "no son fáciles", Leire Martínez ha indicado que no ha querido quedarse en casa y ha preferido no responder si se encuentra "bien o mal" porque, ha dicho, cualquier manifestación suya se puede malinterpretar.

"No he querido quedarme en casa y es verdad que en este momento no quiero decir nada más sobre este tema, llegará el momento", ha declarado Martínez, que hace unas semanas aseguró que no les gustaba sentirse menospreciada dentro del grupo ante un posible regreso de Amaia Montero.

Sobre el futuro, Martínez se ha limitado a explicar que quiere estar tranquila: "Ahora es momento de estar tranquila, de pensar las cosas, tomar distancia y ya está, ya llegará".

Unos minutos antes, TardeAR (Telecinco) emitía una conversación telefónica con Amaia Montero en la que eludía un posible regreso a La Oreja de Van Gogh y aseguraba que la situación le estaba afectando. Se lo inventan y esto me está empezando a afectar. Esto es una locura. ¡Esto es una vehemencia!", ha declarado la cantante.

"¿He he dicho yo o algún componente del grupo ha dicho que yo vaya a volver a La Oreja?", ha comentado la cantante al programa de Telecinco.