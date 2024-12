Leire sorprende cantando esta canción de La Oreja de Van Gogh dos meses después de su salida del grupo

"Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados". Con este comunicado el pasado 14 de octubre, La Oreja de Van Gogh separaba sus caminos de la que era hasta entonces su vocalista, Leire Martínez.

Desde entonces, la polémica y los rumores de regreso de Amaia Montero a la formación han acompañado a esta ruptura. Pasado un tiempo, Martínez se pronunció al respecto y explicó por qué no había firmado este comunicado. "Cuando no llegas a entendimiento es triste. Nuestro camino se ha separado lo suficiente para que igual no tenga vuelta. Por otro lado, no siempre he sabido poner límites ni defenderme como debiera", señaló en el programa Me quedo conmigo en Mitele.

Sin embargo, la cantante donostiarra ha tenido un último guiño al grupo, en la prueba de sonido previa Maratoia, el maratón solidaria de la EITB que este año recaudaba fondos para la investigación de enfermedades cardiovasculares.

Ha interpretado junto al extriunfito Martín Urrutia el tema Inmortal, incluido en su primer trabajo junto a La Oreja de Van Gogh A las cinco en el Astoria. Ambos interpretaban en la presentación Eskutitzak, canción benéfica con motivo del evento.

"Ha sido un regalo. La gente se cree que ha sido un regalo para ellos, pero ha sido para nosotros", dijeron ambos a El Correo sobre la actuación. La elección del tema no ha sido casual ya que el finalista de OT ya cantó esta canción en la gala 3, justo hace un año, junto a su compañera de la Academia, Ruslana.

El momento ha revolucionado las redes sociales, ya que es la primera vez que Martínez canta una canción del grupo tras su salida y se desconocen los acuerdos que han llegado para la interpretación de los temas del grupo, ya que está compuesta por Pablo Benegas y Xabi San Martín.

La actuación llega poco después de que se hiciera público que Martínez seguirá con su carrera como solista bajo el sello Must! Producciones, donde también se encuentran Nia o Edurne.

"Estamos felices de anunciar la incorporación de Leire a nuestra familia. Su talento, pasión y trabajo nos inspiran a seguir buscando nuevos horizontes en el mundo de la música. ¡Estamos listos para emprender juntos este increíble viaje!", señalaron en su comunicado.