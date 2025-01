Mawot: "No me veo más de un año o dos como cantante. Estoy en el Benidorm Fest para cerrar un círculo" 

La presencia de Mawot en el Benidorm Fest estaba escrita. Eso es, al menos, lo que Roberto Comins (Castellón de la Plana, 1973) considera después de que la vida le enviara diferentes señales para retomar su carrera como cantante. "Aunque no me han cogido hasta ahora en el Benidorm Fest, algo me decía que siguiera insistiendo. Y mira, al final las cosas han pasado tal como las imaginé", asegura en una entrevista a El HuffPost.

Mawot ya estuvo en 2001 en el festival antiguo de la ciudad alicantina, aunque después decidió apartarse del mundo de la música. Más de veinte años después, regresa para "vivir aquello que entonces no pude" con Raggio Di Sole, una propuesta con sonido nítido de la música italiana de los ochenta y noventa y que, además, combina en su letra el castellano y el italiano. "Entiendo que a algunos no les parezca bien que una candidatura así represente a España. Pero ya tengo una edad para que algunas cosas no me afecten", explica.

Pase lo que pase en el concurso, Mawot no cree que su 'segunda' vida como cantante vaya a prolongarse más de un año o dos. "Yo estoy aquí para cerrar un círculo, tanto personal como profesional", explica. Sin embargo, va a aprovechar esta oportunidad para dejar una huella imborrable en la preselección para Eurovisión cueste lo que cueste. "Hace poco, vendí un piso en Madrid y de ahí saqué algo de dinero para mi puesta en escena", cuenta.

- ¿Cuáles son tus primeras impresiones sobre la acogida que ha tenido Raggio di sole entre los eurofans?

- Creo que mi tema está en una especie de limbo. No es de las más populares, pero a quien le gusta, le gusta mucho. Estoy tranquilo porque mi canción es como yo, de perfil bajo al principio.

- Un día antes de que se te anunciara entre los 16 candidatos para este Benidorm Fest, publicaste un enigmático tuit en el que señalabas que "todo estaba escrito". ¿A qué te referías?

- Porque en cierta manera sabía que esto iba a acabar ocurriendo. Hubo señales previas.

- ¿En serio? Explícame bien esto.

- Yo participé en el festival de Benidorm de 2001, cuando era todavía el antiguo concurso. Y hace dos años o así me encontré en un parque con Barei, quien también estuvo en aquel festival y que después representó a España en Eurovisión. Aquello me hizo pensar que quizá ese encuentro no había sido una casualidad. Así que decidí presentarme al actual Benidorm Fest. Y aunque no me han cogido hasta ahora, algo me decía que siguiera insistiendo. Y mira, al final las cosas han pasado tal como las imaginé.

- ¿Crees en el destino, en el misticismo...?

- Yo soy una persona muy cuadriculada y no creo nada en lo esotérico. Pero sí es cierto que he dejado de perseguir a la suerte. Y cuando he dejado de buscarla, me ha llegado.

- Has estado 24 años sin publicar canciones. ¿Por qué dejaste tu carrera como cantante?

- He hecho canciones durante todo este tiempo, pero no han visto la luz. Ahora mismo tengo muchísimo material guardado, que irá saliendo poco a poco. Mi siguiente tema será Radio Punk, una propuesta que también presenté a este Benidorm Fest y que gustó mucho al comité. De hecho, tuvieron que votar para ver si elegían Raggio Di Sole o ésta. Eso para mí, como autor, es todo un elogio.

- ¿Qué te impulsó a volver a la música después de tanto tiempo?

- Tras el festival de Benidorm, mi mánager me propuso ir a orquestas de Galicia. Pero yo decidí quedarme en Almassora y ponerme a trabajar en una fábrica. Pero mientras trabajaba, seguía componiendo mis canciones. Después, en 2009, entré en contacto con productoras audiovisuales y empecé a hacer algunos proyectos para Mediaset, Comedy Central o RTVE. No sé qué pasará después del Benidorm Fest, si seguiré en el mundo audiovisual o haré conciertos. Lo que sí te digo es que no me doy más de un año o dos como cantante. A mí me gusta acostarme a las once de la noche y todo lo que es viajar no me atrae mucho. Pero una parte de mí dice que me toca vivir aquello que no pude en 2001 como artista.

- ¿Pero limitas tu carrera a un año o dos por algún motivo en concreto? ¿No te ves con fuerzas?

- Yo estoy aquí para cerrar un círculo, tanto personal como profesional. Lo estoy haciendo por y para mí.

- ¿Cómo estás preparando la puesta en escena para tu actuación en Benidorm? Supongo que esto implica para ti asumir un alto coste económico, porque no tienes a nadie detrás que te esté dando soporte...

- He tenido algo de suerte en ese aspecto. Hace poco, vendí un piso en Madrid y de ahí saqué algo de dinero. Me puse en contacto con Sergio Jaén, un director artístico fantástico, para pedirle que me diseñara la actuación. Pero me dijo que estaba liadísimo y él me pasó los teléfonos de Juan Sebastián e Israel Reyes, que se encargaron de la puesta en escena de Nebulossa el año pasado. Gracias a ese dinerito de la casa he podido contratarlos para desarrollar algo digno y que me va a servir para sentirme satisfecho con lo que se va a poder ver.

- Parte de la canción está interpretada en italiano, algo que no es habitual en la preselección de España. De hecho, nunca hemos enviado a Eurovisión un tema en este idioma. ¿Crees que eso puede jugar en tu contra?

- Este año no hay canción en catalán o en italiano. La única que no es íntegramente en castellano es la mía. A los españoles nos gusta mucho la música italiana, pero entiendo que a otros no les parezca bien que una candidatura así represente a España. Pero me da igual, ya tengo una edad para que algunas cosas no me afecten. Yo sólo espero convencer con mi actuación.