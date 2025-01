Melody: "En el Benidorm Fest no se te juzga como artista. Presentas una canción y la gente te vota o no"

Para muchos, siempre será la niña que cantaba El baile del gorila y el De pata negra. Sin embargo, la carrera de Melody (Sevilla, 1990) no ha quedado reducida a ser una mera estrella infantil. A base de trabajo y mucho arte, la sevillana ha logrado mantenerse en la primera línea de la música durante muchos años, publicando hasta seis discos, numerosos singles y abriéndose camino como actriz y concursante de programas de televisión.

Una superviviente que, ahora, ha decidido embarcarse de nuevo en la aventura de intentar representar a España en Eurovisión. Melody competirá la próxima semana en el Benidorm Fest con Esa Diva, un tema pop que reivindica el talento femenino y la igualdad, destacando que las verdaderas divas pueden encontrarse en cualquier mujer.

Es la segunda vez que Melody pone Eurovisión en su objetivo. En 2009 se quedó muy cerca cuando presentó junto a Los Vivancos la canción Amante de la Luna. Sin embargo, la famosa compañía flamenca abandonó a la cantante a las puertas de la final y la andaluza acabó segunda por detrás de Soraya Arnelas. "Todo ocurrió entonces como tenía que ocurrir. No era el momento y yo aprendí muchas cosas. Ahora tengo que plasmar la experiencia adquirida estos años en esta nueva oportunidad. ¡Que el paso del tiempo no sirva sólo para cumplir años!", cuenta a El HuffPost con una sonrisa.

- ¿Cómo crees que ha recibido el público tu propuesta? De momento, eres la artista que lidera el ranking de reproducciones con su canción. ¡Más de un millón!

- Yo estoy emocionadísima, contenta y feliz. La verdad es que recibir ese cariño me llena de alegría y me enorgullece mucho. No tengo palabras.

- No es habitual que artistas con gran trayectoria se atrevan a presentarse a programas como el Benidorm Fest. ¿A qué crees que se debe? ¿Temen la competición o el miedo a que sean juzgados?

- Yo creo que en un programa como el Benidorm Fest no se te juzga como artista. Es una competición de canciones. Tú presentas una propuesta y la gente la vota o no. Pero no se te valora a ti como cantante. Son cosas completamente diferentes y hay que tomárselo así.

- ¿Sientes que hay más presión hacia tu candidatura por ser la artista con más nombre de todo el cartel?

- Todo en la vida tiene su lado positivo y negativo. Yo me estoy centrando en hacer mi trabajo lo mejor posible. Eso, para mí, es mi prioridad. Pero está claro que uno cuando entra en esta aventura sabe a lo que se expone.

- En 2009 estuviste muy cerca de representar a España en Eurovisión. Aquella preselección la ganó finalmente Soraya y tú quedaste en segunda posición. ¿Cómo recuerdas aquella experiencia?

- Yo la recuerdo de una manera positiva. Amante de la luna fue un éxito total y es un tema que siempre tengo que cantar en mis conciertos porque la gente me lo pide. Lo que un artista quiere es que los temas se queden en el corazón de la gente. Todo ocurrió como tenía que ocurrir. No era el momento y yo aprendí muchas cosas. Ahora tengo que plasmar la experiencia adquirida estos años en esta nueva oportunidad. ¡Que el paso del tiempo no sirva sólo para cumplir años!

- ¿Por qué elegiste Esa diva para volver a intentarlo este año? ¿Se compuso expresamente para Eurovisión?

La canción es un tema compuesto por Alberto Lorite y yo he colaborado. Me lo hizo llegar hace un año y me encantó. Tiene un mensaje muy potente y lo tenía reservado para una ocasión importante. Yo no quería ir al Benidorm Fest con el típico tema comercial que no dice nada. Para un festival así, lo importante es enviar una canción que diga algo. La producción, además, tiene esencia de 'España', que para mí es muy importante porque yo siempre he llevado a mi país por todo el mundo. Si finalmente ganamos y vamos a Eurovisión, le haremos algunos retoques a la canción para que llegue a más público. Ahora se ha hecho esta versión para que la gente vea cuál es el concepto y cómo lo defiendo vocalmente y escénicamente. Pero si pasamos a otra fase, haremos otro trabajo para que todo el público europeo pueda entenderlo y se sienta identificado.

- ¿Y cómo va a ser esa puesta en escena? ¿Qué se te ha pasado por la cabeza?

- Por la cabeza de Melody pasa de todo. Lo que pasa es que son tres minutos y hay que decidirse. Va a ser un gran show y, por supuesto, yo voy a bailar.

- Tú llevas desde niña en el mundo de la música. ¿Es una industria tan complicada como se nos dibuja?

- A mí me daría pena definir la industria y opacar lo que es el arte. Por muy complicada que sea la industria, el arte y la música deben siempre prevalecer. No se le puede quitar a la gente las ganas de cantar y actuar diciendo cosas negativas. Pero bueno, es una profesión con muchos altibajos y a veces ingrata, porque a veces inviertes mucha energía y tiempo y no siempre llega la recompensa. Pero cuando uno es constante y hace las cosas con corazón, la recompensa llega aunque no sea cuando tú quieres.

- ¿Y cuáles son los deseos de Melody para este 2025?

Yo te voy a ser sincera. Trabajo vamos a tener mucho, porque ya tenemos muchos conciertos previstos. Lo que le pido al 2025 es salud para poder llevar a cabo todo lo que viene con la misma fuerza posible. La salud para mí es lo más importante, igual que poder saborear cada momento y hacer frente a todos los retos.