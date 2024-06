Meryl Streep cumple 75 años: siete momentos icónicos de una actriz con más de 20 nominaciones al Oscar

Este sábado Meryl Streep sopla las 75 velas. La actriz lleva décadas cobrando protagonismo en la gran pantalla y es, del gremio, la que más veces se ha postulado como candidata al Oscar. A sus espaldas lleva, entre otros premios, el Princesa de Asturias y una fama reivindicativa por los derechos de la mujer. Estos son algunos de los momentos más icónicos que ha dejado la protagonista de El diablo viste de Prada para la posteridad.

Su 1ª nominación al Oscar

A lo largo de su trayectoria, ha estado nominada al premio más importante del mundo del cine 20 veces más. Pero hubo una primera vez, fue en 1979 en la categoría de Mejor actriz de reparto por El Cazador. A la gala acudió junto a su entonces marido, Don Gummer, y sus padres.

Meryl Streep junto a Don Gummer y sus padres en la 51ª edición de los Premios de la Academia Getty Images

El día que sabía que no estaba sobrevalorada

Uno de los momentos más icónicos y que incluso a día de hoy se recuerda en redes sociales tuvo lugar en la ceremonia de los Emmy Awards de 2004. Streep se hizo con uno por su papel en Ángeles en América en la categoría de Mejor actriz principal en Miniserie.

Cuando fue a recoger el galardón, se acercó al micrófono y le dijo lo siguiente a la audiencia: "Hay días en que yo misma creo que estoy sobrevalorada". Entonces, hizo una breve pausa, miró a su público, sonrió y completó su discurso: "Pero hoy, no".

Meryl Streep recoge su premio Emmy por 'Ángeles en América' WireImage vía Getty Images

El 90 cumpleaños de Stephen Sondheim

Otro de los momentos más icónicos que ha dejado la intérprete de Mamma Mia tuvo lugar en 2020. Con todo el mundo parado y resguardado en su casa con motivo de la crisis de salud pública que asolaba a todo el panorama internacional, varias estrellas de Hollywood quisieron rendir su particular homenaje al compositor Stephen Sondheim.

Entre todas ellas se encontraba Meryl Streep. Y fue precisamente su participación en este vídeo una de las que más trascendió. Esta, junto a Audra McDonald y Christine Baranski, hicieron su particular versión de The ladies who lunch. El papel de Streep ataviada con un albornoz, gafas y bebida en mano terminó por ser una de las más comentadas.

Su 1er Oscar

La primera nominación a un Oscar para Meryl Streep fue en 1979. A pesar de que no lo logró en esa ocasión, la estatuilla más cotizada de la industria cinematográfica no se le hizo mucho más de rogar. Se hizo con ella apenas un año más tarde, en la categoría de Mejor actriz de reparto por Kramer contra Kramer.

Meryl Streep posa con su primer Oscar Getty Images

En la ONU

Una de las facetas más conocidas de la oscarizada actriz es la reivindicativa. Ha empleado su fama como altavoz para defender diversas causas, entre las que se encuentra la feminista. Llegó a formar parte del Consejo asesor de la ONG Igualdad Ahora (Equality Now) y en marzo de 2005 llegó a defender ante Naciones Unidas que en multitud de países las mujeres seguían siendo "ciudadanos de segunda clase".

Meryl Streep en una conferencia de prensa de Igualdad Ahora destacando las leyes que discriminan a las mujeres celebrada en las Naciones Unidas, Nueva York Gamma Rapho via Getty Images

Aplaudiendo por la igualdad

De la presencia de Meryl Streep en los Oscar no sólo se puede hablar de sus nominaciones. A lo largo de las distintas ediciones a las que ha acudido la actriz ha dejado momentos para el recuerdo. Uno de ellos fue en 2015. Patricia Arquette subió al escenario para recoger su estatuilla y aprovechó el momento para dar un discurso en pos de la igualdad de derechos.

Unas palabras que hicieron que Meryl Streep, sentada en la butaca contigua a la de Jennifer Lopez, se deshiciera en unos aplausos que fueron, en su momento, de lo más comentadas.

Ganadora de un Princesa de Asturias

Meryl Streep no sólo ha revolucionado Hollywood, también Oviedo. En la última edición de los Premios Princesa de Asturias fue galardonada en la categoría de las Artes. A la hora de recoger su galardón, dio un discurso en el que destacó el trabajo de algunos de los más célebres artistas españoles, como Federico García Lorca.