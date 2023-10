Meryl Streep: "La empatía puede ser una forma radical de acercamiento y diplomacia"

Meryl Streep ha sido la gran estrella de este edición de los premios Princesa de Asturias y ha dado uno de los discursos más emotivos durante la entrega de los galardones. La oscarizada actriz ha comenzado su intervención al borde de las lágrimas y visiblemente sorprendida por los feroces aplausos que le ha regalado el patio de butacas del Teatro Campoamor.

Había expectación por las palabras de Streep, y no ha defraudado. "Es difícil para mí hacerme a la idea de que estoy aquí. Una parte de mí sospecha que como he representado a personas extraordinarias toda mi vida ahora me distinguen como a una de ellas", ha comenzado diciendo la actriz en su discurso.

La intérprete ha reflexionado durante su intervención de lo que supone para ella ponerse en la piel de los personajes a los que interpreta. "Cuando siento el dolor o la alegría de otra persona, o me río de sus disparates, siento como que hubiera descubierto algo veraz. Me siento más viva, conectada, pero ¿conectada a qué? A otras personas", ha confesado Streep.

Streep ha recurrido a esa conexión del actor con sus personajes y, posteriormente, con el público que acude a las salas de cine, para reivindicar la empatía. "Es la corriente que nos conecta", ha asegurado. "El don de la empatía es algo que todos compartimos. La misteriosa capacidad de sentarnos juntos, extraños en un teatro o cine a oscuras, y experimentar los sentimientos de personas que no se parecen a nosotros ni suenan como nosotros, es una capacidad que todos deberíamos llevar dentro de nosotros al volver a la luz del día", ha reflexionado.

"Solo soy una chica de clase media de Nueva Jersey que se ha atrevido a meterse en la piel de la primera mujer primera ministra del Reino Unido, o de una superviviente polaca del Holocausto o de un árbitro del buen gusto de la moda, que no es mi área de expertise", ha bromeado la artista, asegurando que no solo hay que empatizar con las personas a las que nos parecemos, sino incluso con las más extrañas para cada uno.

Durante su discurso Streep ha citado a tres referentes de la cultura española. El primero ha sido Pablo Picasso del que ha rescato una de sus frases: "Imitarse a los demás es necesario, imitarse a uno mismo es patético". También ha rescatado una cita de una compañera de profesión Penélope Cruz, a la que le escuchó decir que "no puedes vivir tu vida mirándote a ti mismo desde el punto de vista de otra persona".

En tercer lugar, Streep ha recordado a Lorca y La casa de Bernarda Alba, obra en la que la actriz participó en la universidad. "Pero las cosas se repiten. Yo veo que todo es una terrible repetición", ha pronunciado citando la frase que gritaba Martirio en la obra.

"Lorca escribió su apasionada obra dos meses antes de su propio asesinato, en vísperas de otro cataclismo. Que pudiera ver desde tan alto, que mirara con tanta distancia los acontecimientos que tanto amenazaban su vida, es extraordinario. Que pudiera expresar, a través de Martirio, una sabiduría que no lo salvaría, pero que sería una advertencia para el futuro, es un regalo para nosotros", ha reflexionado la actriz.

Streep ha cerrado su discurso volviendo a la empatía y a la necesidad de escuchar a los demás, especialmente ahora: "La empatía puede ser una forma radical de acercamiento y diplomacia. Esperemos que podamos hacer la otra regla que se enseña a los actores: lo importante es escuchar. Gracias por escucharme".