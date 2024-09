Mikel Erentxun confía en que la IA no sustituirá a los músicos, aunque se acerca, y da su opinión sobre los festivales

En un mundo en el que la Inteligencia Artificial (IA) va ganando cada vez más presencia y en el que la industria de la música ha vivido varios cambios, todavía quedan artistas como Mikel Erentxun. El que fuera líder de Duncan Dhu ha concedido una entrevista a la agencia de noticias EFE en la que ha hablado de todos estos cambios.

Sobre la IA, el músico venezolano ha apuntado que "es una locura". "Puedes hacer películas con actores muertos; puedes grabar una canción y hasta hacer un dueto con Johnny Cash, que lleva 20 años muerto. La inteligencia artificial escribe poemas y hace canciones", indica.

Y, aunque cree que "la creatividad humana es inimitable", sí que considera que esta nueva tecnología "se está acercando mucho". En este sentido, opina que será difícil que la IA pueda llegar a dar relevo a los músicos, pero para que esto sea así, serán necesarios músicos exigentes. "El gran público, la juventud, no sé si sabrá apreciar ese pequeño matiz", asegura.

Finalmente, concluye que, a diferencia de lo que otros opinan, las plataformas y otras herramientas tecnológicas no han servido para democratizar la cultura. "Si yo pudiera elegir daría a un botón nuclear y acabaría con el mundo digital y volvería a hace 20 años", añade.

Y este no es el único aspecto que ha repasado durante la entrevista. El artista, residente en San Sebastián, también ha decidido compartir su opinión sobre el auge de los festivales. "Cuesta más meter a 400 o 500 personas en una sala que a 15.000 en un festival", dice.

El intérprete de Cien gaviotas considera que "que está bien hacer unos cuantos [festivales], sobre todo los más atractivos, pero sin abusar". "Para las bandas emergentes son un escaparate buenísimo, para las consagradas ya no tanto", apostilla el músico que también ha hablado de la pequeña gira en la que se va a ver envuelto próximamente por el 40º aniversario de Duncan Dhu.

Aunque en la misma el repertorio que ofrezca vaya a ser del de su antigua banda, afirma que no va a ser Duncan Dhu porque no está Diego (Vasallo) y sin Diego no es Duncan Dhu". En cuanquier caso, reconoce que le hace "mucha ilusión".