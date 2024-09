Muere Kris Kristofferson, la leyenda del country que vio nacer la estrella de Barbra Streisand

Kris Kristofferson, una de las voces más influyentes de la música country, responsable de clásicos como Me and Bobby McGee, que también probó suerte en Hollywood, donde ganó un Globo de Oro por su interpretación en la película Ha nacido una estrella, junto a a una desconocida Barbra Streisand, ha muerte este domingo a los 88 años, tal y como ha comounicado el portavoz del artista a la revista Rolling Stone.

Conocido por ser un hombre del Renacimiento, Kristofferson supo mezclar con maestría la sensibilidad poética que aprendió durante sus estudios en Oxford con las marcas que puede provocar el paso por el Ejército, donde aprendió a pilotar helicópteros y alcanzó el rango de capitán. Pese a una prometedora carrera militar, renunció a ella para dedicarse a la música en Nashville, donde después de aceptar un trabajo como conserje en el estudio de Columbia Records, escribió algunos de los clásicos la música country, Help me make it through the night, con la que ganó un Grammy, For the good times y el gran éxito que fue Me and Bobby McGee, con la que Janis Joplin llegó al número uno de las listas.

A principios de 1970, Kris Kristofferson quiso probar suerte en el mundo del cine. Con su voz grave y sin pulir, que resonaba con una honestidad cruda y auténtica. Su éxito lo llevó también a Hollywood, donde protagonizó películas como Ha nacido una estrella, junto a Barbra Streisand, uno de los largometrajes más populares de 1976 y por el ganó un Globo de Oro por su interpretación.

El creador de clásicos country que pudo ser militar

Nacido el 22 de junio de 1936 en Brownsville, Texas, Kristofferson creció en una familia acostumbrada a mudarse de ciudad por culpa de la carrera militar del padre, un general de la Fuerza Aérea de EEUU. Después de graduarse en el Pomona College, donde destacó en deportes como el rugby y el fútbol americano, cruzó el Atlántico para instalarse en el Reino Unido y estudiar en la Universidad de Oxford, a la que accedió tras adjudicarse una Beca Rhodes, uno de los programas de posgrado más prestigiosos del mundo.

A su regreso a Estados Unidos, Kristofferson tomó la decisión de seguir los pasos de su familia y se unió al Ejército. En la Escuela de Rangers no solo se formó y aprendió a pilotar helicópteros, también desarrolló una carrera militar hasta alcanzar el rango de capitán. En 1965, rechazó un puesto de profesor en la Academia Militar de West Point para mudarse a Nashville e intentar alcanzar el éxito con su pasión: la música.

Allí, mientras alternaba su trabajo como conserje para Columbia Records con el de piloto de helicópteros, trasladando a los trabajadores de las petroleras desde Louisiana hasta los pozos petrolíferos en alta mar, escribió algunos de sus grandes éxitos del country , como es el caso de Help me make It through the night, que compuso sobre una plataforma de extracción de petróleo en el Golfo de México.

Pero, quizá, su movimiento más atrevido fue realizado cuando aterrizó con su helicóptero en el jardín de Johnny Cash para entregarle una cinta con algunas de sus composiciones. Después de escuchar esas grabaciones, El Hombre de Negro grabaría más tarde Sunday morning coming down, una de las primeras canciones con las que logró el número uno.

En busca de la libertad con la música

Si algo caracteriza la música y las canciones de Kris Kristofferson es su capacidad para narrar las historias de personajes que tiene el alma perdida, pero que buscan el amor, la redención o el alivio de una tormentosa vida. Uno de sus versos más recordados puede ser el que se escucha en Me and Bobby McGee y que, inspirado en la película La Strada de Federico Fellini, resume la desesperación y el anhelo que describen a los protagonistas de sus canciones: "La libertad es solo otra forma de decir que no tienes nada que perder".

Willie Nelson, uno de sus grandes amigos y colaboradores, describe a Kristofferson como alguien que revolucionó el género country con sus letras sencillas, pero profundas. "Kris llevó la música country de la oscuridad a la modernidad", dijo en una entrevista en 1999.

A lo largo de su carrera, Kristofferson grabó varios discos con su segunda esposa, Rita Coolidge, y en la década de 1980 se unió a Johnny Cash, Willie Nelson y Waylon Jennings para formar el supergrupo The Highwaymen que, con tres discos de estudio publicados entre 1985 y 1995, redefinieron el subgénero outlaw country. Los cuatro miembros del grupo participaron en el olvidable remake de 1986 de La Diligencia, película de John Ford.

El legado en la música y el cine

Además de su contribución a la música, Kristofferson conquistó Hollywood con su imagen ruda y su estilo desenfadado. Participó en películas como *Pat Garrett & Billy the Kid*, *Convoy*, *Lone Star* y la saga *Blade*. Aunque vivió con intensidad durante su juventud, enfrentándose a los excesos del alcohol y otros vicios, más tarde dejó la bebida cuando un médico le advirtió que estaba destruyendo su salud.

"Pensaba que era así como un artista debía vivir", comentó en una entrevista con *60 Minutes*. "Dios protege a los tontos y a los compositores", añadió.

En sus últimos años, Kristofferson se dedicó a causas sociales y políticas, apoyando a los trabajadores agrícolas y denunciando la intervención de Estados Unidos en Nicaragua y El Salvador en los años 80.

Una batalla contra la memoria

En la década de sus 70, Kris Kristofferson comenzó a sufrir una pérdida severa de memoria, lo que afectó sus actuaciones. Al principio, los médicos creyeron que se trataba de Alzheimer o demencia, posiblemente provocados por los golpes que recibió durante sus años de rugby y boxeo. Sin embargo, en 2016, su esposa, Lisa, reveló que le habían diagnosticado la enfermedad de Lyme y que, tras recibir tratamiento, recuperó parcialmente su memoria.

A pesar de las dificultades, Kristofferson siguió activo, embarcándose en una gira en 2016 y celebrando su 80 cumpleaños con el lanzamiento de *The Cedar Creek Sessions*, un álbum con nuevas versiones de sus canciones más populares.

Kristofferson vivió durante más de 30 años en la isla de Maui, Hawái, junto a su tercera esposa, Lisa, con quien se casó en 1983. Le sobreviven ella y sus ocho hijos.

El legado de Kris Kristofferson perdurará a través de las canciones y películas que dejó, y a través de las vidas de aquellos a quienes tocó con su arte sincero y profundo.