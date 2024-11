Pedro Oyarbide, ilustrador de las portadas de 'Blackwater', crea una sobre Valencia para ayudar a las víctimas de la DANA

Este verano la saga de libros Blackwater se convirtió en un fenómeno avalado por el boca a boca y la preciosísima edición de Blackie Books, con portadas diseñadas por el ilustrador Pedro Oyarbide.

"El editor seguía mi trabajo en Instagram y le llamó la atención una baraja de póker que hice para una agencia de publicidad, que es sobre todo a lo que me dedico", contó éste a Última Hora.

Ahora, el ilustrador y la editorial han lanzado una lámina solidaria con Valencia como protagonista, al estilo de las portadas de los libros. "Como cualquier ciudadano de Valencia, estoy absolutamente devastado por la destrucción que ha causado la DANA en nuestra tierra. Durante los últimos días, como tantísimos otros, he visitado el desastre y he ayudado en las tareas de limpieza de los pueblos afectados. En todo este tiempo, no he podido dejar de conectar lo sucedido con la primera portada de la saga Blackwater, cuya historia comienza justo después de que una inundación arrase el pueblo de Perdido", ha explicado Oyarbide en la web en la que se puede adquirir.

La iniciativa ha sido muy aplaudida en redes. La serigrafía tiene un precio de 50 euros y el importe íntegro va destinado a la Fundació Horta Sud.

Como cuenta, ha reimaginado la portada "para rendir homenaje a la tantísima gente que lo ha perdido todo" y a las miles de personas que se han unido "ante la ineptitud, tardanza, y pésima gestión de las administraciones públicas".

"En esta versión actualizada de La Riada, he querido reflejar el espíritu de unidad del pueblo valenciano, cuya magnitud he podido vivir de cerca en la peor catástrofe climática de este siglo. Aunque madrileño, me siento también ya de aquí; en estos días, más que nunca", ha agregado.