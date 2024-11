Preguntan a Candela Peña por el MeToo en el cine español y, aunque no cuenta nada, lo dice todo

Este sábado, El Mundo publica una entrevista con Candela Peña. Durante la conversación, la actriz hace un repaso a su vida, tanto en el ámbito más personal como en el profesional, charla sobre algunos proyectos que ya se han estrenado, los que están por hacerlo y acerca de algunos aspectos de la industria.

Le han preguntado si habría un movimiento similar al Me Too que se dio en Hollywood, después de que varias mujeres se decidieran a hablar y a contar que habían sufrido agresiones y abusos en el mundo del cine por su género. La actriz de Hierro ha preferido no responder.

"No puedo hablar, porque el miedo me invade y me queda mucho tiempo de pagarle el colegio a mi hijo", ha asegurado, antes de indicar que no cree que "vaya a salir nada". "Oigo a algunos criticando a abusadores, pero ellos mismos han abusado", añade a la publicación.

Y concluye: "Así que mejor calladita y simpática, porque yo quiero seguir trabajando".

Otro de los aspectos que ha tratado en la conversación ha sido su faceta de madre. Asegura que no cumple "para nada" el rol de progenitora abnegada. "Yo le digo a mi hijo: 'Soy artista y ser madre a veces es un coñazo y hoy no me apetece hacer la cena', aunque la haga", sentencia.

"Cada uno hace lo que puede", prosigue Candela Peña. "Soy un cuadro como persona, como mujer, como amiga y como madre también. Y eso se lo digo a mi hijo y le cuento mis dramas. No sé si debo, pero como estamos los dos solos, lo comparto con él porque somos equipo", concluye.