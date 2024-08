Rosalía vuelve con dos bombazos bajo el brazo: "Puta, soy la Rosalía, solo sé servir"

Este último año ha sido prácticamente de silencio musical para Rosalía. La catalana no publica ningún tema desde que en noviembre publicó Oral junto a Björk y no ha sacado temas en solitario desde junio con Tuya.

Desde entonces y desde que finalizó el Motomami World Tour en julio de 2023, no ha publicado nada y sus apariciones han sido contadas en eventos como los Latin Grammy el pasado mes de noviembre, donde interpretó el tema de Rocío Jurado, Se nos quedó el amor. El resto de noticias sobre la artista, además de pulverizar récords con Despechá, han versado sobre su ruptura con Rauw Alejandro, su reciente relación con el actor Jeremy Allen White o sus paseos por París en los JJOO.

Sin embargo, la motomami lleva tiempo encerrada en el estudio preparando su próximo trabajo, R4. Pero más allá de Tuya, canción que supuestamente dedicó a Hunter Schafer, no ha publicado ningún avance. Hasta este 6 de agosto en un directo de Instagram.

Rosalía hizo un directo en el que calentó un guiso y se hizo las uñas ante sus seguidores. También se encendió un cigarrillo, aunque aclaró que había dejado de fumar y lo hacía porque "hay celebración". Y no se equivocaba, ya que tras las numerosas peticiones de sus seguidores de enseñar algo nuevo, cogió el portátil y puso unos segundos de la que es su nueva canción.

Este nuevo tema, que mezcla trap y reguetón, es toda una declaración de intenciones a no decaer, con pullas incluidas. "Por todo lo que soy, yo puedo frontear / No por lo que tenga, siempre me la dan / Mi energía está inmaculá / Bajo perfil, tú estás fuera / Vivo pa' cantar, no canto pa' vivir", comienza diciendo.

Unas líneas que son esencia pura de la de San Esteve Ses Rovires, dejando claro como ya hizo en temas como La fama, Bulerías o Sakura, que la música es una parte de su vida y que la fama y el éxito no serán eternos.

Eso sí, la catalana deja claro que no piensa rebajar ni un ápice de su arte. "Ni una era será flop en mi porvenir", dice en uno de los versos (hola, Taylor y The Eras Tour). "Puta soy la Rosalía, solo sé servir. La noche estrellá, así sea. Hasta la madrugá, que así sea", concluye con un cierre al puro estilo La Zowi y su "soy La Zowi, puta".

Tras esto, corta el sonido para no desvelar más a sus seguidores con un "Hasta aquí y no más. Hasta aquí hemos llegado [...] Esto es el preview, cariño" en un punto en el que la canción parecía romper en hyperpop, un género en auge con artistas como Charli XCX, una de las artistas del verano con su álbum Brat.

La inminente colaboración con Lisa

Este ha sido solo uno de los bombazos de la artista, la otra sorpresa ha sido la colaboración que ya venía rumoreándose desde hace días después de que compartieran varias imágenes juntas. Rosalía estrenará el tema New Woman junto a la cantante tailandesa Lisa, parte del grupo de k-pop Blackpink el próximo 15 de agosto.

Esta se suma al largo listado de colaboraciones de la artista, que ya cuenta en su haber nombres como Björk, James Blake, Billie Eilish, Ozuna, J Balvin, Tokisha o el EP completo que publicó junto a su ex Rauw Alejandro en marzo de 2023, RR.

Lisa ha dado la noticia sobre la confirmación de la colaboración a sus 104 millones de seguidores en Instagram compartiendo la imagen del sencillo en la que se puede ver a ambas luciendo estilismos propios de las "eras" que ha pasado Rosalía y que, como ella ya ha anunciado, va a seguir evolucionando sin "flopear".