Shakira celebra su nueva etapa de 'Soltera' con un último mensaje para Gerard Piqué

La era post-Piqué de Shakira sigue adelante. Esta vez, al ritmo de Soltera, la canción que ha estrenado este miércoles -un día después de la declaración de amor pop de Rosalía- y donde la artista colombiana reafirma que su vida como mujer empoderada y soltera no es solo una etapa, sino toda una declaración. Y si bien ya ha dejado claro que ha cerrado el capítulo Gerard Piqué, algunos pasajes de este tema demuestra que la de Barranquilla no ha terminado todavía de escribir su versión de la historia.

"Ya salió Soltera!", anunciaba con entusiasmo en sus redes sociales junto a varias fotos a bordo de un yate en Miami junto a las mujeres que, previsiblemente, van a aparecer en el videoclip de esta nueva canción de Shakira: la venezolana Lele Pons, la mexicana Danna y la brasileña Anitta, la dominicana Natti Natasha, la mexicana Danna, la venezolana Lele Pons o las modelos Shannon y Winnie Harlow. El vídeo, cuya grabación en el famoso club LIV de Miami se hizo viral al extenderse el rumor de que alguien estaba intentando grabar las partes íntimas de Shakira cuando bailaba sobre una tarima, reflejará la energía festiva y solidaria de este nuevo capítulo en la vida de la colombiana.

La nueva canción de Shakira, en la que vuelve a colaborar con Bizarrap -así figura en los créditos- y también con Keityn, coautor de la letra de la ya legendaria sesión de Shakira junto al popular productor argentino, vuelve a aproximarse a un sonido que la autora de Loba o Waka Waka ha visitado en otras ocasiones: el afrobeat. Sin embargo, como ocurre en sus últimos lanzamientos, el mensaje parece ser más importante que el ritmo. Porque Soltera es el himno de una mujer empoderada que ha dejado atrás una etapa de su vida, pero que sigue enviando un mensaje a quienes, como Piqué, forman parte de su historia.

Aunque Shakira no ha dejado de cosechar éxitos desde la publicación de su último álbum de estudio, Las mujeres ya no lloran, con el que ha conseguido 3 nominaciones a los Latin Grammy, esta nueva canción parece ser una oda a su renacer. A diferencia de canciones previas, cargadas de referencias a su dolorosa ruptura con Gerard Piqué, Soltera tiene un tono más ligero, aunque aún resuenan ecos de su relación amorosa más reciente. Aunque esta vez la alusión su ex es más sutil y la canta un coro de voces femenino, la frase "yo tengo derecho de portarme mal pa’ pasarla bien, pa’ que ese cabrón cuando me vea le duela", parece un guiño claro dirigido al exjugador del FC Barcelona.

Con el lanzamiento de Soltera, Shakira sigue construyendo una narrativa personal con la que celebra su libertad y su fortaleza. A pocos meses de comenzar su esperada gira por Estados Unidos y Canadá, que empieza en noviembre, la colombiana sigue reafirmando que el desamor la ha catapultado hacia su nueva etapa vital, donde ella tiene el control.