Una 'última' a Piqué y la puerta a la nueva era de Shakira: las claves de su disco 'Las mujeres ya no lloran'

Han sido siete años de espera, muchos titulares e incluso juicios, pero el último disco de Shakira Las mujeres ya no lloran ya está aquí. La colombiana ha publicado este viernes su esperado trabajo compuesto por 16 temas y una versión extra de uno de ellos (Puntería Vinyl version). La mitad, es decir, ocho, ya habían salido como singles entre 2022 y 2023, entre ellos el éxito de su sesión con Bizarrap.

Sin embargo, aunque los singles anteriores previesen una oleada de pullas hacia su expareja Gerard Piqué y una serie de canciones en las que se centrase en su ruptura, los temas que no se conocían hasta ahora siguen otra línea. Excepto Última, de la que habló apenas un día antes del lanzamiento del LP, y que se trata más que de una canción de despecho, de una balada de desamor.

Al más puro estilo Rocío Jurado, Shakira canta que "se nos perdió el amor a mitad de camino", pero apunta también a una diferencia entre los estilos de vida entre ambos con versos como estos: "Tú querías salir y yo quedar contigo en casa / Tú comerte el mundo y yo solo quería tenerte / Ya ni tus amigos con los míos combinaban / Más fácil era mezclar el agua y el aceite / Dices que te hacía sentir que nunca nada me alcanzaba / Y que para mí todo era poco, insuficiente / Así que te fuiste y me dejaste un hueco aquí en mi cama / Pasa el tiempo y no puedo sacarte de mi mente".

Esa melancolía se refleja, aunque con un toque electrónico en La fuerte, la canción que es su segunda colaboración con Bizarrap, pero para la que ya se ha desprendido de juegos de palabras y pullas directas a Piqué y Clara Chía: "Te mentiría si digo que ver las fotos contigo no me hacen daño / Si te busco es que también tengo mi orgullo, no pienses que no te extraño porque te extraño".

Esta melancolía de la siguiente fase del duelo de la ruptura la cristaliza dentro de este "proceso alquímico" en otro tema como Tiempo sin verte, de corte pop clásico, en el que suelta mensajes como "yo que siempre te he creído mi amigo, ahora no sé siento que nunca lo has sido".

Sin embargo, el resto de temas inéditos del disco, de estilos tan variados como el afrobeat, el reguetón o el pop más clásico que recuerda al sonido de sus anteriores discos como Servicio de lavandería, no apuntan a un despecho como podría dejar entrever su título sacado de su sesión con Bizarrap. Se trata más bien de una nueva era en la vida de Shakira en la que deja letras subidas de tono como Puntería, su colaboración con Cardi B.

"Me derrito en tus manos, me drogan tus labios, tus bíceps me ponen a cien / A ti nunca te dirijo, siempre llegas fijo hasta mi punto G", canta la colombiana en su tema más sexual.

Pero también abre la puerta a un nuevo romance, de forma más sentimental, a ritmo de afrobeat, en Nassau, en la que canta sobre rehacer su vida, pese a tener todavía el corazón roto: "Yo que había prometido que nunca más volvería a querer / Apareciste tú a sanar las heridas que dejó aquel / Eso lo tenía cerrado, con llaves y con candado, pero ¿qué hago? Me gustas demasiado".

En este trabajo, lejos de sumarse al boom de lo urbano, Shakira también ha apostado por el folclore y la música tradicional colaborando con los mexicano-estadounidense Grupo Frontera en la canción (Entre Paréntesis).

En su tema Cómo Dónde y Cuándo Shakira vuelve a sus temas más clásicos dejando a un lado sintetizadores y sonidos urbanos. De hecho, ha sido una de las canciones más aplaudidas en redes sociales por sus seguidores. Precisamente, en ese tema hace una pequeña crítica a la crisis climática: "Hay tanta mentira en las ciudades, como basura en los mares / Ya no queda nadie honesto, solo los borrachos en los bares".

"Es uno de los temas más rock de este proyecto. Es una canción realista pero también optimista", dijo sobre este tema en un vídeo colgado en su Instagram.