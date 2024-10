Shakira da pistas sobre su futura gira en España

Shakira está viviendo un dulce momento profesional gracias a su último disco, Las mujeres ya no lloran. La artista colombiana anunciaba hace unos días las fechas de su gira por Estados Unidos, que ha tenido que modificar para reservar estadios en lugar de arenas porque los recintos se le quedaban pequeños ante la demanda.

Además de conciertos en Latinoamérica y Estados Unidos, se espera que Shakira también traiga el tour Las mujeres ya no lloran a Europa en 2025. Sobre esa próxima gira, que previsiblemente será la más ambiciosa de su carrera, la artista ha hablado largo y tendido en una entrevista con GQ España.

“Es la gira más ambiciosa de toda mi carrera, la producción más grande que he tenido hasta ahora. Me merezco la gira de mi vida. Estoy tirando la casa por la ventana", ha explicado Shakira en la entrevista.

Además, la colombiana asegura que está "feliz" porque está nueva gira le permitirá "hacer un recorrido por las distintas etapas de mi vida artística, hasta hoy". "Será el show más largo que he hecho con la pantalla más grande y todo lo más grande que te puedas imaginar. ¡Más es más y mejor!”, asegura.

Durante la conversación con GQ la cantante destaca que España "es un país que siempre será querido" y tendrá en su corazón, además de revelar que quiere volver a encontrarse con el público español, dejando caer que España formará parte de su gira mundial.

"Mi público español me ha dado y me sigue dando tanto que esa relación es inquebrantable. Tengo muchísimas ganas de volver a cantar en Barcelona, esa ciudad donde nacieron mis hijos y que tanto me dio. De volver a Madrid a reencontrarme con mi público español. Será especial e inolvidable”, confiesa Shakira.

En la entrevista la artista también vuelve a reflexionar sobre cómo la música la ayudó a superar la ruptura con Gerard Piqué y a canalizar sus emociones. “No fue fácil reconocer toda la vulnerabilidad que estaba sintiendo en el momento en que escribí este álbum, y luego ponerla al descubierto. Durante muchos meses después de mi separación había estado en silencio, intentando empezar mi duelo, pero no pude realmente comenzar a hacer ese duelo hasta que me puse a escribir música. Era mi forma de sanar. Y continúa siendo. El duelo es un proceso que no es lineal. Está lleno de picos y valles”, valora.

"Cuando escribí la Sesión 53 con Bizarrap, es cuando me empecé a sentir liviana. Le dije: 'Biza, siento como que estoy flotando ahora mismo. Siento que he sacado un demonio”, cuenta Shakira en uno de los pasajes de la entrevista.