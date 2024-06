Taylor Swift deja sin palabras a sus fans al subir a Travis Kelce al escenario

Las tres noches de Taylor Swift en el estadio de Wembley en Londres han dado para mucho. Para ver al príncipe Guillermo dándolo todo bailando Shake it off, para una instantánea para el recuerdo del príncipe de Gales y sus hijas con la cantante o para ver a Tom Cruise intercambiando pulseras de la amistad como un fan más. Sin embargo, este domingo la cantante ha protagonizado un momento icónico para sus fans.

Por primera vez ha subido a su pareja, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, al escenario. Lo ha hecho antes de su canción I can do it with a broken heart y, para ello, Kelce ha formado parte del trajeado cuerpo de baile que cual película muda de los años 20 llevan a Swift a un diván tras su desmayo y tratan de recomponerla.

Esta transición fue incluida en abril, al comienzo de la gira europea de The Eras Tour en París, tras la publicación de The tortured poets department el pasado 19 de abril y se ha convertido en uno de los momentos favoritos de sus fans.

Los seguidores de la cantante reconocieron instantáneamente a Kelce que, además fue el encargado de llevarla en brazos hasta el diván, y lo recibieron con una sonora ovación. El jugador de los Chiefs es la primera pareja que sube Swift a un escenario ya que, pese a sus numerosas dedicatorias en sus canciones, no ha hecho demasiadas apariciones públicas con ellas.

Este no fue el único guiño a Kelce de esta última noche en Londres de Swift —quien tiene otros cinco conciertos en la capital británica en el mes de agosto—, la de Pensilvania cambió también la letra de Karma, con la que cierra los conciertos, para decir "el karma es el tipo de los Chiefs que viene directo a casa conmigo", en lugar de "el tipo de la pantalla".

Los fans no dudaron en inmortalizar la reacción del deportista, que se encontraba en el foso de la zona VIP del recinto.