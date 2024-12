Timothée Chalamet sigue el 'método Stanislavski' en el estreno de su película sobre Bob Dylan

Margot Robbie, durante la promoción de Barbie, acostumbraba a posar en los estrenos y alfombras rojas con outfits inspirados en los que ya había lucido la mítica muñeca. Zendaya, en la premiere de Dune se disfrazó de robot. Ahora, Timothée Chalamet ha hecho lo propio.

El protagonista de Un completo desconocido, el filme de James Mangold en el que narran el ascenso al estrellato de Bob Dylan, ha acudido al estreno en Nueva York recreando uno de los icónicos looks del intérprete de Blowin' in the wind.

Se trata del que lució el Premio Nobel de Literatura en el Festival de Sundance de 2003. Este consistió en llevar un abrigo de cuero negro, arropado por una bufanda a cuadros en distintos tonos de gris, camisa con el mismo estampado y distintos colores. Todo ello lo combinó con un gorro azul en el que se podía ver su rubia cabellera.

La misma estampa es la que ha dejado Chalamet en su paso por la alfombra roja del SVA Theater de New York City. Y no ha escatimado en detalles, dado que el actor ha llamado la atención por su flequillo rubio.

Sobre el método Stanislavski

Konstantín Stanislavski fue el actor, director y pedagogo teatral que planteó que para que un intérprete se acerque al papel que vaya a realizar desde sus propias emociones y razonamientos internos. Es decir, que el actor sea el personaje, a grandes rasgos.

En el caso de Chalamet, a su paso por la alfombra roja este viernes se ha transformado en su personaje. Al igual que han hecho en otras ocasiones otros actores, que han rendido su particular homenaje a los roles que han desempeñado a través de sus vestuarios.