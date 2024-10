Ultraligera, la banda de moda en el rock alternativo: "Buscamos dar un sentido más profundo a preguntas"

A golpe de guitarrazo, con un directo potente y a base de letras profundas, oscuras que hablan de amor, desamor, de Dios o del mundo de la noche, así es como la banda madrileña Ultraligera ha conseguido irrumpir este 2024 con fuerza y hacerse un nombre dentro de la escena musical independiente española.

Este grupo, con poco más de tres años de vida, está formado por el vocalista Javier Gismero, el guitarrista Coque Fernández, el bajista Santi Urruela y el batería Martín Aparicio. La banda lanza este viernes Nunca nadie, el sexto adelanto de su primer álbum, Pelo de foca, un tema que no dudan en definir como la "mejor canción" que han hecho hasta ahora.

Mientras se preparan para el desembarco ese primer LP, que de momento no tiene fecha de salida, ya se han colado en festivales de primer nivel como el Conexión Valladolid, el Cooltural Fest, Jardín de las Delicias o el Sonorama Ribera, a la vez que están colgando los carteles de no hay entradas en las distintas salas de toda España a las que van a tocar. En Madrid, por ejemplo, llenaron el Teatro Eslava en una semana y faltando casi tres meses para la fecha y en Zaragoza ya han hecho dos llenos.

Gismero, Gisme como lo conoce su entorno, reconoce a El HuffPost que no quiere saber cómo va a estar dentro de un año el proyecto. Prefiere, confiesa, ir paso a paso, disfrutando de las conquistas que vayan haciendo sin aventurarse ni saltarse etapas, pero lo que parece claro es que, tal y como van sacando canciones, su "mierda de fiesta", tienen una que se llama así, va ganando más adeptos.

Para el que no os conozca, ¿de dónde surge Ultraligera?

Javier Gismero: Lo propuso un buen amigo nuestro, que es nuestro diseñador gráfico. En una de las lluvias de ideas que hicimos, queríamos algo que sonara fuerte, pero que tuviera frescura y que representara por dónde queríamos ir tanto por el sonido como por la temática. Además, el que fuera femenino y tuviera el toque de ligera le daba esa suavidad a determinados aspectos que queríamos del proyecto y que quizás fueran más pesados. Esto jugaba a contraponer un poco el ultra, que le daba esa fuerza que tenemos al grabar o en el escenario. Por eso, pensamos que Ultraligera era el nombre perfecto.

Estáis sacando canciones de vuestro primer disco, que se llama Pelo de foca. En una rápida búsqueda aparece que el pelo de foca es un tejido que se usa en esquí de travesía para remontar pendientes, lo usan especialmente los esquimales, ¿tiene algo que ver?

Javier Gismero: No, absolutamente nada (se ríe). No sabíamos que el pelo de foca se usaba para eso. Nosotros queríamos hacer una especie de estrategia para quitar la parte consciente o racional de lo que iba a escuchar la gente. Cuando escuchas pelo de foca es algo extraño que nadie se ha parado a pensar en ello y eso era bueno para que se escucharan los temas no desde un tópico o algo que se entiende, queríamos que partiéramos todos de cero con esa temática.

A cada uno le pueden surgir unas ideas del disco y unas respuestas a para qué sirve y tiene que ver con el amor, el desamor, las drogas o la noche. Es una forma de despistar a esa gente que quiere dar ideas y opinar y que todo empiece desde un punto alternativo.

Este viernes 18 de octubre sacáis vuestro sexto adelanto, Nunca nadie, ¿qué queréis decir con esta canción? ¿Hay nervios?

Coque Fernández: Nunca habíamos dicho hasta ahora que una canción que salía nuestra era la mejor de la banda y esta sí, podemos decir que es la mejor que hemos hecho. Desde que grabamos el disco y escuchamos todas dijimos que era la mejor. Es una canción oscura, bien instrumentada con un vídeo chulo que hicimos y sí que hay nervios porque es una de las grandes balas de este disco.

Javier Gismero: Es una canción muy grande. Se asemeja a esas baladas de los MTV Unplugged de los 90 y habla de Dios, de drogas, de amor y de ciudades olvidadas y abandonadas. Está muy bien instrumentada porque además de guitarras y rompientes fuertes tiene sección de cuerdas y un violonchelo que le da un toque un poco más tenebroso. Es un nuevo punto de composición para la banda y no nos vamos a quedar aquí, pero sí que es un buen punto de partida para una nueva dimensión de Ultraligera.

Con este lleváis seis adelantos y en todos habéis tenido una buena acogida, ¿os llega ese cariño y tenéis esa sensación?

Javier Gismero: Creemos que la sensación y la parte fuerte del proyecto es sobre todo la forma en la que la gente entra. Es verdad que vemos que los números van bien, pero no es lo que más nos preocupa. Nos interesa ver la reacción que tiene la gente que quiere meterse en Ultraligera y que lo hace como si fuera parte del grupo y estuviera dentro del local de ensayo. La parte fuerte es cómo contamos las cosas con los arreglos, la letra, la dinámica de las canciones y la gente encuentra ecos de su propia vida dentro de ellas. Queremos que no solo sean un tema que pongan en una playlist y escuchen de vez en cuando en el coche, realmente buscamos dar un sentido más profundo a algunas preguntas.

En El Pueblo se pregunta "no sé si he elegido yo esta vida o me ha elegido a mí" y ha habido gente que se ha acercado a decirnos que hasta este momento no se habían planteado de una forma tan fuerte que si lo que estaban haciendo era lo que querían hacer. Esto es lo más bonito del proyecto, que la gente se dé cuenta de cosas con las canciones y quiera más.

Momento de un directo de Ultraligera. Rocío Jodra

Precisamente en ese tema habláis de "la chimenea del centro" o de que "no tenéis tiempo de ir ahí", ¿se puede decir que la vida del artista es muy caótica y echáis de menos la tranquilidad que da una chimenea en la casa de un pueblo?

Coque Fernández: Nos encanta lo que hacemos, pero se echa de menos irte de vacaciones un tiempo más largo en verano. Antes nos podíamos ir un mes a otro país, irte con la familia dos semanas y ahora no podemos hacerlo. Las vacaciones son tres o cuatro días porque llega el finde y hay bolos. Al final es lo que hemos elegido y nos encanta, es la hostia, pero la cara B está ahí y pasas por muchos hoteles, viajes largos y a veces sí que se echa en falta esa tranquilidad cuando vienes después de varios días fuera de casa.

Cuando te ves solo en casa sin nada que hacer se te queda esa sensación rara de qué hago ahora. Se echa de menos, pero lo hemos decidido y ya está, todas las cosas tienen su coste de oportunidad y hay que renunciar a algo.

Javier Gismero: Sobre lo de la chimenea o el fuego, siempre ha sido el centro de todo en la vida de los humanos, al final la civilización surgió alrededor de un fuego. Cuando aludimos a la chimenea es el refugio en la mente en el que tiras del recuerdo para decir dónde me sentía yo tranquilo. Creo que más allá de eso, incluso aunque estés en gira, hay que ir creando tus fuegos de tranquilidad y a pesar de que todo sea un caos tener tu rato de lectura, practicar tu instrumento, ponerte tus cascos y aislarte del mundo. Hay que encontrar tu chimenea, incluso estando en medio de esa vorágine.

"Se echa de menos la tranquilidad, pero hemos decidido esto y ya está. Todo tienen su coste" COQUE FERNÁNDEZ

¿Por qué habéis elegido este formato de ir sacando single a single y no el disco completo? ¿Lo exige la industria?

Coque Fernández: Las dos tienen su parte buena. El disco de golpe es más romántico y el este de canción a canción, según cómo está la banda y en qué momento vive, vas seleccionando el tema que quieres sacar. Cada mes le das al público una nueva canción, estás presente y de momento estamos sacando singles, luego sacaremos alguno más y después cuatro o cinco de golpe cuando salga el álbum. De esta forma le daremos esa coherencia porque se grabó con el concepto de LP, no es que grabemos cada dos meses una canción y la saquemos. Tiene una cohesión y hay que mantenerla.

Javier Gismero: De momento no tenemos fecha para publicar el álbum completo, pero en el concierto de Madrid de noviembre y en algunos de la gira por salas venderemos el disco y los vinilos.

Sobre ese concierto en Madrid en el Teatro Eslava, a los pocos días de anunciarlo agotasteis las entradas, ¿os lo esperabais?

Coque Fernández: Yo personalmente no.

Javier Gismero: Yo sabía que se iban a vender, pero no en cuatro o cinco días. Eso fue una pasada y fue la confirmación de que se están haciendo bien las cosas y que Madrid, que es donde vivimos, tiene un cariño por lo que hacemos. También fuera de Madrid, que parece que nos centramos aquí, pero la venta de entrada en las salas de España está siendo increíble, hay lugares donde no hemos ido nunca y están volando, eso nos sorprende más. En León hemos llenado y no hemos tocado nunca, en Zaragoza hemos hecho dos llenos y lo mismo. Ese es el termómetro de cómo se está poniendo el proyecto.

Coque Fernández: Tras vender las entradas tan rápido, sí que nos han dicho que podíamos haber ido a la Riviera, pero queríamos hacer las cosas bien y ver hasta dónde llegamos.

En cuanto a la carátula del disco y signos o letras, ¿qué significan?

Javier Gismero: Son símbolos y están hechos porque queríamos que cada tema tuviera una base visual y una referencia. Aquí es igual que en el alfabeto normal, en su día fueron dibujos rudimentarios que expresaban lo que querían decir y cada uno significa una cosa. Esto es igual, está creado de cero y lo bonito es no saberlo y mantener ese misterio.

A nuestro diseñador le gusta mucho estos temas crípticos y le viene bien al disco porque cuenta con un halo de misterio y oscuridad. Siempre nos han gustado los símbolos y queríamos que tuvieran peso. Si contáramos su significado perdería la gracia porque han sido creados para esa canción del disco y que cada uno lo haga suyo.

Sois un grupo de rock o rock alternativo, ¿tenéis la sensación de que ha resurgido este estilo o de que hay más demanda en los últimos años en España?

Coque Fernández: Sí, pero es un rock diferente al de antes, una nueva corriente. Cada uno tiene su propuesta, pero sí. No somos muy partidarios de las etiquetas y de definirnos como estricta banda de rock o rock alternativo porque si luego quieres hacer una balada de pop o un heavy metal es como que ya no puedes, pero sí, sería rock alternativo. Somos gente que le gusta el rock y se ve.

En cuanto a la pregunta de si está volviendo el rock, sí, creo que están volviendo las guitarras, pero el rock actual no es uno tan pesado de chupa de cuero, de moto, de gafas y tiene un lenguaje y unas armonías que se usan durante las canciones. En los festivales vemos que están volviendo las guitarras y hay una nueva hornada de bandas jóvenes que se están metiendo en la escena.

Habéis comenzado digamos a entrar en el mundillo de los festivales este año especialmente y a despegar, ¿es fácil llegar ahí? ¿Os han salido conciertos que os habéis tenido pérdidas económicas?

Javier Gismero: Por lo general la oficina que nos lleva siempre ha tratado de que al menos en el comienzo el resultado saliera un poco a empatar. Es verdad que hay muchas filosofías y estrategias para llegar ahí, pero la nuestra ha sido ir donde nos valoraran y no hacer intercambios raros ni pagar por anuncios en escenarios ni nada. Dónde nos quisieran y nos trataran bien es dónde íbamos y si no ya vendría en el futuro.

Es verdad que la gente que apostaba por nosotros en el pasado le daremos prioridad porque ha sido esencial el hecho de que nos apoyaran cuando el resto nos decía que nos fuéramos a casa. Por ejemplo, el Sonorama, el Cultural Fest nos han tratado bien, pero sobre todo el Conexión Valladolid vio en nosotros algo bonito y es el que más alegrías nos ha dado.

"Por suerte, cada vez es más potente ver un grupo de chicas haciendo su música" JAVIER GISMERO

¿Es más fácil irrumpir en el panorama actual siendo una banda de hombres que de mujeres?

Javier Gismero: Creo que sí, pero por suerte cada vez es menos que antes. Al final creo que estos años había menos bandas femeninas y entonces también era más difícil tener más huecos. A su vez esto hacía que las nuevas generaciones tuvieran menos ejemplos. Por suerte, esto está cambiando y cada vez es más potente ver un grupo de chicas haciendo su música y hablando de lo que les afecta y viven cada día y será genial ver cómo en los próximos años crece esta tendencia hasta el punto de que se iguale todo.

Otro mal por así decirlo del ritmo de festivales y pabellones ha hecho que salas anuncien cierres o problemas, ¿es un inconveniente para grupos que empezáis el cierre de salas?

Javier Gismero: La pandemia fue algo que aceptó especialmente a la sala. Claro que nos da pena, pero hay muchas que siguen abiertas y no se van a acabar porque los festivales no pueden avanzar más que ciertos meses porque llueve y hace frío y, aunque cada vez se hacen experimentos raros, no puede estar los 365 días del año.

Cada sala que cierra da cierta pena, pero también hay que aceptar el cambio. No todas las salas son buenas, hay algunas que son salas de discotecas y tratan de rentabilizar las horas que no están con grupos. Las buenas y auténticas permanecerán.

Por último, ¿cómo os veis de aquí a un año?

Javier Gismero: Lo divertido es no saberlo. Si cada single genera efecto llamada y atrae nuevos oyentes iremos bien, pero lo divertido es no saberlo y levantarse cada día que lanzamos algo ilusionado con ver lo que va a pasar es lo más bonito de todo. La respuesta rápida es que no nos interesa saberlo y la siguiente es que ojalá haya más conciertos y más potentes, no más grandes, pero sí más potentes.