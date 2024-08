Un fan le pide matrimonio a Adele durante un concierto y la respuesta de la cantante disipa las dudas

Adele sigue arrasando en Múnich. La ganadora de 16 Grammy tiene este mes de agosto plagado de conciertos en la ciudad alemana que están dejando momentos que no dejan de compartirse en redes sociales. El último es del show de la noche de este viernes, cuando un fan le pidió matrimonio a la intérprete de Someone Like You.

"No puedo", le responde la artista desde el escenario y micrófono en mano. Todo el auditorio, por lo tanto, pudo escuchar cómo Adele el motivo que le dio. Levantó su mano izquierda, mostrando un anillo de compromiso y le explicó que es que ya está comprometida y se va a casar próximamente.

En los últimos meses se ha especulado acerca de la posibilidad de que Adele estuviera prometida con el agente deportivo estadounidense Rich Paul. Y, ahora, parece haberlos disipado confirmando la noticia.

Su relación se remonta años atrás, cuando, según narró la cantante en una entrevista para Vogue, se conocieron en una fiesta. Con el tiempo, surgieron los rumores sobre un posible vínculo sentimental, que se acrecentaron cuando fueron vistos en las finales de la NBA de julio de 2021. Unos meses después, en septiembre, lo hicieron oficial.

Desde entonces, la artista no ha tenido reparo en hablar sobre él en sus entrevistas. A finales de 2021 ya le contó a Oprah Winfrey lo "gracioso", "divertido" e "inteligente" que le parecía su pareja.

Tiempo después, en 2022, según recoge People, la cantante afirmó que estaba "absolutamente" dispuesta a volver a casarse, así como a tener más hijos. Por ahora, la boda parece próxima, aunque no han revelado más detalles.