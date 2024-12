DeTeresa: "Aprendí a producir sola porque no quería que un tío tuviera el control de mi música"

¿Es posible crear musicalmente un chotis techno? ¿Y una copla europop? DeTeresa, nombre artístico de Inés Ramos de Teresa, nos confirma que sí. La joven madrileña es una de los 16 finalistas del Benidorm Fest para representar a España en el próximo festival de Eurovisión. Lo hace con una canción que conjuga estilos tradicionales y vanguardistas para proclamar que la pena es mejor marido que los hombres. "La composición inicial era más coplera y con un final muy dramático. Después, decidí llevarla al europop y vi que la mezcla funcionaba", asegura en una entrevista para El HuffPost.

Su seña de identidad es, precisamente, la de mezclar sonidos castizos con nuevas tendencias, sin descuidar nunca el buen gusto y la elegancia. Y la fórmula funciona. Su candidatura es una de las más interesantes para el festival este año y una buena demostración de su potencial como productora y cantante. "Si a nadie se le ha ocurrido hasta ahora experimentar con esa música nuestra tan bonita, pues voy a hacerlo yo", dice con una sonrisa.

Durante la charla, DeTeresa nos desvela detalles sobre su puesta en escena para Benidorm, el cuidado de su salud mental y los lugares oscuros de una industria musical que ella, todavía, considera atrasada en lo referido a igualdad de género. "En este mundo hay mucho gatekeeping; es decir, que sólo puedes cruzar puertas si alguien te las abre. Y las llaves de esas puertas las suelen tener los hombres", cuenta.

- ¿Qué primeras impresiones tienes de la acogida que ha tenido tu candidatura? ¿Crees que ha entusiasmado a los eurofans?

- Desde que salió mi canción, La Pena, he recibido mucho amor y muchos mensajes de cariño. Y teniendo en cuenta que mi propuesta es muy diferente a lo que se escucha habitualmente, es todo un halago.

- La canción tiene copla, pasodoble, europop y techno. ¿Cómo es posible mezclar todos estos estilos y que quede algo tan brillante y compacto?

- Cada canción es un mundo. Yo quería escribir un tema sobre que la pena es mejor marido que los hombres. Así que quedé con mi coautora, Vera Noor, y en tres horas nos ventilamos la canción. La composición inicial era más coplera y con un final muy dramático. Después, decidí llevarla al europop y vi que la mezcla funcionaba. Aunque si te digo la verdad, envié la propuesta al Benidorm Fest sin ninguna expectativa. No pensé que me fueran a seleccionar entre los 16 finalistas.

- En estos años de Benidorm Fest hemos tenido diferentes canciones de tinte folclórico, como las de Tanxugueiras, Karmento o María Peláe. Y todas ellas, aunque no han ganado, han quedado bien. ¿Crees que tú podrías llevarte el micrófono de bronce?

- Este año también hay una saeta como la que ha presentado Lachispa, que me tiene completamente obsesionada. Soy contricante suya, lo sé, pero estoy dentrísimo de ese barco. Es muy guay poder presentar cosas con sabor español y darles un giro diferente.

- ¿Puede ser el Benidorm Fest la única plataforma en televisión que se atreva, en estos momentos, a apostar por este tipo de propuestas?

- Si yo te dijera que me gusta el folclore puro, te mentiría. A mí me encanta mezclar ese sonido con la cultura pop. Así que para mí no es ningún problema meterle mainstream a mi música para que llegue a más audiencia. Y si a nadie se le ha ocurrido experimentar con esa música nuestra tan bonita, pues voy a hacerlo yo.

Carátula del single La Pena, de DeTeresa

- También sorprendiste mucho con la carátula de tu single, que recoge esa mezcla castiza y moderna de tu propuesta. ¿Cómo surgió la idea?

- A mí me gusta el sentido del ridículo, pero siempre desde la elegancia. A mi compañero Fran Granada y a mí se nos ocurrió jugar con la gilda y yo clavada con el palillo. Al principio pensamos en incluir un pimiento del piquillo en la aceituna, pero luego pensamos que era demasiado y lo quitamos.

- ¿Vamos a ver algo también muy castizo en tu puesta en escena?

- Sólo te puedo decir que va a ser llamativa y poco predecible. No es lo que se espera de mí.

- Te has prometido a ti misma disfrutar de esta aventura, pero siempre cuidando tu salud mental. ¿Temes que la presión te juegue una mala pasada?

- Cuando estás expuesta es como si estuvieras desnuda delante de un millón de personas. Así que una tiene que aceptar la forma en la que tu cuerpo puede reaccionar en este momento. Hay mucho ruido, mucha presión… y eso puede nublar el propósito. Es muy jodido estar recordándote constantemente que confíes en tí misma y que te cuides pase lo que pase.

- Llevas ya un tiempo trabajando duro en el mundo de la música. ¿Qué opinión tienes sobre esta industria? ¿Es tan difícil como, desde fuera, parece?

- La industria musical es rara. Yo te diría que es un mundo competitivo 100% y hay mucho gatekeeping; es decir, que sólo puedes cruzar puertas si alguien te las abre. Y la llave de esas puertas las suelen tener los hombres. La industria musical está muy limitada por los hombres con poder. Yo, por ejemplo, aprendí a producir sola porque no quería que un tío tuviera el control de mi sonido. Así que, ahí va mi consejito para chicas que están empezando en esto de la música: que nadie tenga poder sobre ellas. No estoy diciendo que todos los tíos sean así, pero sigue habiendo una gran desigualdad de género.

- ¿Tú conoces casos de hombres que abusen de su posición en la música para conseguir favores?

- ¡Sí, los hay! Yo conozco muchísimos. Hasta tengo una lista de gente con la que no voy a trabajar nunca. Y no es algo que diga a la ligera. No voy a lanzar acusaciones contra nadie sin tener pruebas, pero hay demasiados casos de ese tipo dentro de la industria musical.

- Al margen del Benidorm Fest, ¿qué deseo le pides a este 2025 que está a punto de empezar?

- Yo soy una persona muy ambiciosa. Si deseo algo, deseo muy a lo grande. Ahora estoy haciendo un disco que gira en torno a la España potaxíe. Me encantaría ser un punto de unidad para todos los españoles sin que importe a quien votes o tu mentalidad. Lo español no tiene que estar sólo ligado a las derechas. Nuestra cultura y nuestra música son de todos. Y con este disco me encantaría girar por toda España, dar mucho show y, a ser posible, sin un techo económico. Y, por supuesto, también me gustaría poder ir una temporada a Estados Unidos para componer y producir.