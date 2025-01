Divorcios: las 9 preguntas más frecuentes 

Cuando hablamos de divorcios es habitual tener un sinfín de dudas, que se van agolpando en la cabeza. Tomar la decisión no es algo sencillo y por supuesto, llevarla a cabo, menos. De manera que las preguntas sobre lo que ocurrirá también aparecen de la nada y es el momento de darles respuesta.

Puede ser por diferentes causas pero cuando se pone fin a un matrimonio, el divorcio es el siguiente paso a dar, anulando así el vínculo que se había establecido entre dos cónyuges. A partir de ahí las dudas y las preguntas comienzan a hacer acto de presencia. ¡Respondemos a las más frecuentes!

1. ¿Cuánto tarda un divorcio en hacerse efectivo?

Siempre que se habla de un tema como este, lo mejor es delegar todo el proceso en un experto abogados de divorcios. Ya que serán ellos quienes te brindarán las mejores soluciones a tu caso particular. Porque el tiempo de tramitación para los divorcios puede variar en función de si hablamos de un divorcio de mutuo acuerdo o bien, un divorcio contencioso. Si no hay hijos y el divorcio es de mutuo acuerdo, será mucho más rápido que el contencioso y con hijos. Una vez que se realicen todos los trámites y haya una sentencia en firme, se deben esperar unos 20 días desde la notificación, por si alguno de los cónyuges quiere recurrir. Si no es el caso, entonces dicho divorcio se hará efectivo.

2. ¿Cuál es la diferencia entre el convenio regulador y la sentencia de divorcio?

Cuando hablamos del convenio regulador, hacemos referencia a un documento en el que la pareja recoge los acuerdos a los que han llegado. De manera que estos pueden ser aprobados tanto por el juez como por el notario o incluso por el letrado de la Administración de Justicia. Sin embargo, la sentencia de divorcio tan solo puede ser emitida por el juez. En ella se recogen todas las medidas finales en relación a los bienes y a los hijos en común.

3. ¿Qué pasa si un cónyuge no se presenta al juicio de divorcio?

Puede suceder que alguna de las dos partes no se presente en el juicio. Quizás no es lo más común pero como decimos, cada caso es único. Si esto sucede, el proceso va a seguir su curso, pero esa persona ya no podrá aportar ningún tipo de pruebas para defenderse. Aunque sí se le notificará la sentencia una vez que haya sido dictada.

4. ¿Quién se queda la casa en un divorcio sin hijos?

Si la vivienda es de ambos, puede que la mejor resolución sea la de mutuo acuerdo para decidir quién se queda en la casa. Pero si no hay consenso, entonces será el juez quien tenga la última palabra. Su sentencia será en base de quien la necesita más, por temas laborales o bien, por temas económicos. Ya que si una de las partes queda más desfavorecida, será quien se quede la casa, por regla general.

5. ¿Cuánto cuesta un divorcio?

Seguro que te has preguntado en varias ocasiones cuánto cuesta un divorcio. También en este caso debemos mencionar que hay varios factores a tener en cuenta como el tipo de divorcio, lo complejo que pueda ser el caso y como no, los honorarios de los abogados, entre otros. Para hacernos una idea, el coste medio de un divorcio de mutuo acuerdo ronda los 950 euros. Aunque puede ir desde los 400 euros hasta los 1.500 euros. Si hablamos del divorcio contencioso entonces el precio medio se establece en 1.800 euros. Aunque también puede ir desde los 1.200 euros hasta los 3.000 euros. Los divorcios express rondan los 400 euros.

6. ¿Cuál es la documentación necesaria para iniciar un divorcio?

Para poder tramitar una demanda de divorcio, es necesario que presentes los siguientes documentos en el juzgado:

El certificado literal de matrimonio.

El certificado de nacimiento de los hijos.

El certificado de empadronamiento.

Documentos como el convenio regulador o sobre la situación económica.

7. ¿Si te divorcias tienes derecho a pensión de viudedad?

Una persona que esté divorciada, puede tener derecho a cobrar la viudedad si en el momento del fallecimiento también estaba cobrando la pensión compensatoria. Pero es cierto que si la persona vuelve a casarse, entonces no seguirá recibiendo la pensión de viudedad.

8. ¿Cuánto se paga por la pensión alimenticia?

La pensión alimenticia está destinada a cubrir las necesidades básicas de los hijos. Pero la cuantía de la misma la tiene que determinar un juez y dependerá del número de hijos así como de la situación económica de los padres. Cuando la nómina es de unos 1000 euros, la pensión, por hijo, rondará los 150 euros. Ya que se trata de la cantidad mínima establecida. Pero en este caso también va a depender de la persona que tenga la custodia, si cuenta con ingresos o no. Aún así, se establece que la pensión alimenticia no supere el 30 o 35% de la cantidad total de los ingresos.

9. ¿Quién se queda con la custodia de los hijos?

Es uno de los temas más complicados en el proceso de los divorcios. En estos casos siempre se aconseja que haya una decisión de mutuo acuerdo. Puede que en ocasiones sea complicado llegar a un acuerdo pero en otras no tanto. El motivo es porque uno de los cónyuges tiene más disponibilidad, por ejemplo, o vive más cerca del colegio de sus hijos, etc. Si no hay entendimiento posible, entonces será el juez quien de nuevo tenga la última palabra.

Se tendrá en cuenta la edad de cada niño. Ya que los menores de 7 años suelen ir con su madre, aunque no es algo en firme.

Los mayores de 12 años podrán dar su opinión al respecto.

No separarán a los hermanos.

Se valorará la relación de los padres y los niños.

Tal y como ves, no hay nada realmente establecido al 100% cuando se trata de una resolución de divorcio. Por eso, lo mejor es ponerte en manos de abogados expertos en el caso, que te ayudarán con todas las dudas que tengas en tu caso particular.