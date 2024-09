El mercado de fichajes sigue abierto... en la tele: Ana Obregón aterriza como colaboradora de Sonsoles Ónega

En la tarde de este miércoles, Y Ahora Sonsoles daba la sorpresa anunciando a su nueva colaboradora: Ana Obregón. A pesar de la dilatada trayectoria de la protagonista de Ana y los 7 bajo los focos en calidad de presentadora o actriz, su presencia en el programa de Antena 3 va a estar relacionada con su faceta de bióloga.

Obregón llega al plató de Sonsoles Ónega para liderar una sección semanal de Medicina y Ciencia. Y lo hace en un arranque de temporada en el que Ana Rosa, en Telecinco, y la íntima de Letizia se están tratando de erigir como la 'reina de la tarde'. Para ello, en las últimas semanas cada una de las dos casas han ido anunciando sendos fichajes con los que plantar cara a su rival.

Esta guerra comenzó el 22 de agosto, cuando Telecinco anunció que incorporaría al abogado español de la familia Arrieta, Juan Gonzalo (Juango) Ospina al equipo de TardeAR. Este, que se ha hecho especialmente conocido por su implicación en el caso Daniel Sancho, se une a otros colaboradores del magazine del programa liderado por Ana Rosa.

Asimismo, cada una se ha hecho con una de las partes de la (ex)pareja que ha protagonizado el salseo del verano: Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez. Esta última se ha quedado con Sonsoles, tal y como anunciaron desde el programa a finales de agosto. Dos días después, Ana Rosa hacía lo propio con Escassi.

De esta forma, el exjinete, al que han relacionado estos meses con la actriz Hiba Abouk, se une a otros nuevos colaboradores que Telecinco ha escogido para el programa que llegó para sustituir a Sálvame, al menos en la parrilla. También van a contar con Sheila Casas, José Luis Vidal y Juan Luis Galiacho.

Como respuesta, Sonsoles ha pasado a contar con Ana Obregón, que ha demostrado su ilusión por su llegada al programa en su primera intervención. Pero este no ha sido su último fichaje reciente. Apenas un par de días antes Ónega respondía a las incorporaciones de Ana Rosa con otra más para su mesa de colaboradores: María del Monte. La tonadillera se une, desde este lunes, al magazine del programa.

¿Y los números qué dicen?

La vuelta al cole y esta estrategia de fichajes tiene un claro propósito: hacerse con el máximo de audiencia posible. Ambas regresaron a finales de agosto a sus labores. Ana Rosa lo hizo con una entrevista cara a cara con Jorge Javier Vázquez en uno de los encuentros públicos más esperados tras el cambio en Mediaset y con un programa que consiguió un 10.8% de cuota.

Así lo recoge verTele!, que también ha detallado qué porcentaje de espectadores cosechó Ónega en su vuelta a la rutina, para la que ha decidido ampliar media hora su programa. Un 11.5%, marcando la diferencia por unas pocas décimas que se ha mantenido en el tiempo. El mismo medio ha compartido este mismo jueves que, aunque la diferencia se ha ajustado (un 10.4% y un 10.1%), aunque sigue beneficiando a Sonsoles.

La otra contraprogramación, por la noche

Las tardes tienen a Ana Rosa y Sonsoles, pero las noches, hasta ahora, han sido cosa de Pablo Motos. Al frente de El Hormiguero, el presentador este año tiene un nuevo reto: La revuelta. La 1 ha apostado por David Broncano y su equipo con una propuesta similar a la que hacían en Movistar+, pero con algunos pequeños cambios que todavía no han revelado.

El horario que la televisión pública ha escogido para el programa de comedia es las 21:40 horas, mientras que El Hormiguero, que ha anunciado a Susi Caramelo, Juan Carlos Ortega y Plex como nuevos colaboradores, da comienzo a sus programas diez minutos después del de Broncano.

Sobre esta rivalidad fue preguntado este miércoles el presentador de La revuelta y ya aseguró que no van a competir. De hecho, en declaraciones para varios medios tras la presentación de su nuevo proyecto explicó que "es imposible" llegar a ganar en audiencias a la propuesta de Antena 3. "Si algún día nos acercamos, me mantendré humilde. No diré nada y esperaré a que ellos vuelvan a hacer lo suyo", añadió.