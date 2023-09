El motivo por el que Luis de la Fuente no ha llamado a Jenni Hermoso tras el beso de Rubiales

Pide perdón pero no dimite. El seleccionador nacional Luis de la Fuente ha admitido este viernes que las críticas recibidas por sus aplausos a Luis Rubiales durante su discurso en la Asamblea General Extraordinaria de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) el pasado viernes "son totalmente merecidas" y pide disculpas por ello, aunque no tiene intención alguna de dimitir. Además, ha admitido que no se ha puesto estos últimos días en contacto con Jenni Hermoso ni con cualquier otra jugadora de la selección femenina de fútbol para hablar con ellas sobre lo ocurrido.

En una rueda de prensa en Las Rozas (Madrid) antes de dar a conocer la lista de convocados para los próximos compromisos de la selección, el entrenador ha explicado que acudió a dicha asamblea "convencido, igual que la mayoría que nos encontrábamos, de vivir un acto protocolario de despedida del presidente". "Pero se transformó en una situación diferente para la que no estaba preparado", aseveró.

De la Fuente cree que los "gestos" de Rubiales durante la final del Mundial femenino no representan sus valores ni su forma "de actuar en la vida", puesto que siempre ha estado "del lado de la igualdad y del respeto". "En mis 26 años en el fútbol, los últimos once en la RFEF, siempre he tenido un comportamiento intachable. Todos recordamos lo que pasó tras la final del Mundial, y ni Jenni (Hermoso) ni el resto de compañeras son responsables de lo que allí aconteció. Me gustaría pasar página y volver a hablar de fútbol. No tengo que dimitir, tengo que pedir perdón", ha querido zanjar el seleccionador.

Sobre Jenni Hermoso, que recibió sin su consentimiento un beso de Rubiales durante la celebración por el Mundial, Luis de la Fuente ha reconocido que no ha hablado con ella en estos últimos días. "Seguramente me ha faltado valor", ha dicho a preguntas de los periodistas en la misma rueda de prensa. Además, presupone que la futbolista está "viviendo un momento difícil". "No es responsable de nada de lo que está ocurriendo y no he tenido oportunidad de hablar con ella", ha concluido.