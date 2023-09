De la Fuente asegura que las críticas por los aplausos a Rubiales "son merecidas" y pide disculpas 

Angel Martinez via Getty Images

Luis de la Fuente ha tomado este viernes la palabra para dar su opinión sobre el escándalo por la conducta del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) suspendido temporalmente por la FIFA, Luis Rubiales, en la final del Mundial de Fútbol femenino. Tras puntualizar que no es "escritor, juez o periodista" y que es "futbolista" ha asegurado que las críticas por los aplausos en la asamblea en la que no dimitió Rubiales "son merecidas" y las "entiende".

Así se ha pronunciado al comienzo de la rueda de prensa destinada a dar a conocer los convocados de la absoluta masculina para los partidos contra Georgia y Chipre, en la que comenzó leyendo un comunicado para explicar la escena por la que le han llovido numerosas críticas, entendiendo que estaba aplaudiendo la decisión de Rubiales de aferrarse al cargo. Unas críticas que han provocado que la RFEF vaya a dejar caer al seleccionador femenino, Jorge Vilda.

"Pido mis más sinceras disculpas", ha asegurado el técnico, quien también ha mostrado su apoyo a la gesta histórica lograda por las jugadoras del combinado español en Australia. Preguntado sobre si no cree que debe dimitir, Luis de la Fuente ha valorado que cree que "no tengo que dimitir" y que "tengo que pedir perdón". Además, ha subrayado que "si pudiera volver a atrás, no volvería a cometer ese acto". También que está "del lado de la igualdad y del respeto".

Asegura que se quedó en blanco y le superó la situación

Las preguntas en Las Rozas a De la Fuente arreciaron en busca de una respuesta. ¿Por qué aplaudió, entonces? Según él, por el "contexto". El seleccionador español ha asegurado que "me quedé en blanco" y que "me superó la situación". Tiró de una metáfora para ejemplificar la confusión que tuvo durante la polémica asamblea y una situación por la que se vio "desbordado": "Dentro del bosque no se ven más que las ramas".

Ha pedido que rompan una lanza en su favor y se le mida por sus "resultados", para a renglón seguido reclamar "hablar de fútbol". "Claro que me preocupa mi puesto de trabajo", ha admitido, indicando que "si se me cesa, que sea por lo resultados". También ha afirmado que cuenta con el apoyo de los presidentes territoriales y del actual de la RFEF, Pedro Rocha, durante la suspensión temporal y ante lo que decida el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) y traslade al Consejo Superior de Deportes (CSD).

También ha salido al paso de la petición de cese formulada por la vicepresidenta segunda en funciones y responsable de Sumar, Yolanda Díaz. A juicio del técnico, "Yolanda Díaz puede hablar", ya que "estamos en un país libre", pero "habrá gente que opine como ella y gente que no".

Ante reiteradas preguntas de los medios sobre los tiempos en los que emitió el comunicado en el que se desmarcó de Rubiales -llegó después del cese de la FIFA-, Luis de la Fuente ha comentado que "desde que salimos de la Asamblea empezamos a ver la realidad y, desde esa perspectiva, empezamos a preparar el comunicado". En este sentido, ha indicado que "empezamos nada más salir de la Asamblea a reflexionar hasta sacar un texto que reflejaba lo que yo sentía".