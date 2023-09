De la Fuente anuncia la convocatoria para la clasificación de la Eurocopa, con la ausencia de Borja Iglesias

Luis de la Fuente ha dado a conocer esta mañana la lista de los 24 futbolistas elegidos para jugar la clasificación de la Eurocopa. Llama especialmente la atención la ausencia de Borja Iglesias, quien fue muy crítico con el comportamiento de Luis Rubiales con Jenni Hermoso. La otra novedad es la llegada de Yamine Lamal, el joven delantero del F.C. Barcelona.

Ausencia de Borja Iglesias

Una de las polémicas de la lista de De la Fuente ha llegado tras la no convocatoria a Borja Iglesias, quien aseguró que no volvería a la Selección después del escándalo de Rubiales con Jenni Hermoso. Iglesias fue uno de los primeros jugadores de la selección masculina en pronunciarse y decidió no volver a vestir la camiseta del equipo nacional hasta que "las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes".

Al ser preguntado en rueda de prensa por su ausencia, el seleccionador ha asegurado que "no viene exclusivamente por tema deportiva". Aunque aclara que está "seguro de que él estará encantado de venir, pero respeto si fuera lo contrario".

Ha querido recalcar, no obstante, que "de todas formas, sabéis que están obligados a venir todos los jugadores españoles". Sin embargo, ha zanjado la polémica diciendo que su relación con él es "muy buena, lo fue en la última convocatoria y no he vuelto a hablar con él desde entonces" .Y ha concluido que "no querría nadie aquí que no estuviera a gusto, pero no es el caso de Borja".

Yamine Lamal se estrena

La novedad más llamativa de esta convocatoria es el estreno del joven blaugrana Yamine Lamal. El delantero ha sido convocado por primera vez por el seleccionador tras su reciente éxito en el terreno deportivo. "Se ha hecho un seguimiento al jugador en categorías inferiores", ha asegurado.

Sobre el proceso de convencimiento para jugar en la Selección Española, el seleccionador ha comentado que "el chico sabía que quería venir con nosotros, ya lo había demostrado en las otras categorías". Y sobre sus dotes con el balón y la decisión de incluirlo en los 24 elegidos, ha añadido que "futbolísticamente todos coincidimos en que tiene un potencial excepcional y se le ha visto que tiene ese toque, que como yo digo, está tocado con una varita de dios".

Los 24 elegidos para jugar frente a Georgia y Chipre

Porteros: Unai Simón, Kepa Arrizabalaga y David Raya.

Defensas: Dani Carvajal, César Azpilicueta, Le Normand, David García, Pau Torres, Aymeric Laporte, Alejandro Balde y José Luis Gayà.

Centrocampistas: Rodrigo Hernández, Gavi, Mikel Merino, Martín Zubimendi, Álex Baena y Fabián Ruiz.

Delanteros: Álvaro Morata, Joselu, Marco Asensio, Dani Olmo, Nico Williams, Abel Ruiz y Lamine Yamal.