El rey de las setas lo ha vuelto a hacer: tropieza con una familia de setas de más de 3 kilos

Corinto Bulgarini, apodado el “rey de las setas” en la región de Maremma, Toscana, ha protagonizado un hallazgo excepcional en los bosques de San Martino del Fiora, en el municipio de Manciano. Aprovechando las condiciones climáticas favorables tras las recientes lluvias, Bulgarini tropezó con una familia de boletus que suma un peso conjunto de 3 kilos y 200 gramos, una cifra que no tiene precedentes, según Il Corriere della Sera.

Este veterano buscador, hijo del ex vicesíndico de Manciano, Roberto Morini, ha dedicado su vida a recorrer los bosques de su tierra natal, con la precisión y paciencia que solo los más experimentados conocen. Sin embargo, fiel a la tradición, Bulgarini no va a revelar la ubicación exacta del hallazgo, dejando solo la pista de que no está muy lejos de su casa.

El hallazgo ha sido tan extraordinario que en toda la Maremma y la región toscana nadie ha tenido hasta ahora la misma suerte. Según algunos, encontrar una comparación requiere ir hasta Calabria, donde en la localidad de Lamezia fue hallado un boletus de cinco kilos, superando incluso a la pareja de porcini de Bulgarini.

Pero la suerte de la Maremma no termina aquí. La zona ha presenciado en los últimos días otros descubrimientos dignos de mención. En Marsiliana, otra localidad del municipio de Manciano, Francesco Crispolti, un conocido restaurador y dueño de una finca en Capalbio, halló un excepcional ovolo de 930 gramos. Esta seta, de las más preciadas, rara vez alcanza semejante tamaño. Por otro lado, en Scansano, Sergio Bucci también se topó con un boletus sobresaliente, aunque algo más modesto, con un peso de 1 kilo y 800 gramos.

La Maremma parece estar experimentando una temporada de setas sin precedentes. Cada día, nuevos buscadores salen en pos de estos tesoros, aprovechando la combinación perfecta de sol y lluvias que han propiciado el crecimiento de ejemplares gigantes. Los expertos aseguran que las condiciones seguirán siendo favorables, y la caza de setas gigantes, impulsada por la pasión de buscadores como Bulgarini, continúa en los mágicos bosques de Toscana.