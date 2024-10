Esta verdura esconde el secreto para que la carne de tu barbacoa no acabe quemada

Hacer una barbacoa no es tan fácil como pueda parecer. Además de mantener las brasas controladas y que la carne se haga correctamente y no solo se queme por fuera, hay que estar pendientes de que esta no se pegue con la parrilla, algo que generalmente suele prevenirse echando tocino sobre la superficie.

Sin embargo, hay una alternativa más saludable y perfecta para dar un sabor distinto a la carne sobre las brasas: utilizar cebolla. Frotando la cebolla el jugo permite que la carne no se quede pegada y se haga correctamente, tal y como recogen en el medio rumano Fanatik.

Además de esto, la cebolla también puede servir para limpiar la parrilla después de utilizarla. Cuando esté todavía caliente, se parte una cebolla por la mitad y se frota por la parrilla.

Según un estudio publicado en el Journal of Food and Drug Analysis, la cebolla podría tener propiedades antibacterianas, que se deberían a sus compuestos como el disulfuro de alilo y otros compuestos sulfurosos que evitan la proliferación de bacterias.

Esta acción se ve potenciada por el calor de la parrilla que ayuda a desprender los restos de grasa más fácilmente.