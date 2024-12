Henry Semler: "Si en la industria musical te centras sólo en competir, pierdes el norte de lo que es hacer arte"

Henry Semler tiene el corazón partío. Ha vivido a caballo entre España y Estados Unidos, dos países cuyan influencia han imprimido en su música un estilo auténtico y multicultural. A los 14 años, aprendió a tocar la guitarra y a componer a través de ver vídeos en YouTube de artistas como James Taylor, Bon Iver, Ben Howard o John Mayer.

Al volver a Barcelona, después de acabar su época escolar, Henry se dedicó a tocar durante dos años en todos los bares y clubes musicales de la ciudad condal. Ahora, instalado en Madrid, ha conseguido traer sus influencias del soul y el folk a la escena pop de la capital, creando un sonido diferencial. "Hay gente que sabe moldearse a ciertos escenarios o momentos. Pero la música que mejor sale de mí es la que siento como auténtica y fiel a mi estilo", cuenta en una entrevista para El HuffPost.

Ahora, Semler ha acabado accidentalmente en el Benidorm Fest, siendo uno de los 16 participantes de la preselección para Eurovisión. "Me llamó un amigo que estaba ayudando a organizar un camp de composición orientado al Benidorm Fest. Y me dijo que me pasara sin ninguna pretensión", asegura. De esos días de trabajo surgió No lo ves, una canción piano-voz que posee influencias del folk, soul e indie pop.

- ¿Cuáles son tus impresiones tras la publicación de la canción? ¿Crees que tu propuesta ha sido bien recibida por los eurofans?

- De momento, genial. La mayoría de comentarios que he leído son muy positivos y muy cariñosos. Estoy contento y orgulloso del tema que he presentado.

- ¿Por qué decidiste postularte para el Benidorm Fest?

- Me llamó un amigo, un productor muy guay que estaba ayudando a organizar un camp de composición en sus estudios orientado al Benidorm Fest. Y me dijo que me pasara sin ninguna pretensión. Y resulta que el tema que salió de esos días de trabajo fue seleccionado por RTVE. Fue una sorpresa porque el Benidorm Fest no es algo que estuviera inicialmente en mis planes.

- ¿Qué crees que tiene esta canción de especial para haber sido seleccionada entre más de mil candidaturas presentadas?

- Yo siempre hablo en mis canciones de cosas autobiográficas. Tengo un bloc de notas infinito en el móvil donde voy apuntando las cosas que se me ocurren, una especie de diario con un fin musical. Muchas cosas de las que escribo acaban en mis temas. El día de la composición tiré del bloc de notas y No lo ves salió en 25 minutos. Fue como un vómito musical.

- Las baladas no han tenido, de momento, mucha suerte en el Benidorm Fest...

- Bueno, No lo ves es una de esas propuestas que crees en ella porque es auténtica. Y aunque no es una canción que entre dentro de lo estereotipado como Eurovisión, creo que siempre hay un espacio para todo tipo de música.

- ¿Y estarías abierto a moverte en otros estilos como el reguetón o lo latino, que ahora mismo copan las listas de éxitos?

- Hay gente que sabe moldearse a ciertos escenarios o momentos. Pero la música que mejor sale de mí es la que siento como auténtica y fiel a mi estilo. Me encantaría ser super versátil, pero no es mi caso.

- ¿Cómo va a ser tu puesta en escena en Benidorm? Me atrevería a decir que va a ser intimista y sobria, como tu propuesta...

- Yo creo que va a sorprender. Hemos intentado hacer un formato que sea muy cautivador y fiel a lo que a mí me gusta. Va a ser súper íntimo, muy honesto y la meta es que emocione.

- ¿Qué opinión tienes tú de la industria musical actual? ¿Es tan difícil como se percibe desde fuera?

- Es una industria complicada porque es muy difícil hacerte un hueco. Yo tengo la suerte o la desgracia de que vivo en mi burbuja personal y muchas veces ni me entero de ciertas cosas que suceden en la industria. Es un mundo extraño, porque todos competimos entre sí. Pero si te centras sólo en competir, pierdes el norte de lo que es hacer música.

- Ahora que estamos a punto de terminar 2024, ¿qué deseo le pedirías al nuevo año?

- Creo que este año han pasado muchas cosas importantísimas en mi vida y he sido capaz de encontrarme a mí mismo de muchas maneras. A 2025 sólo le pido mantener esta línea ascendente y mucha música en directo. Esa conexión con el público cuando canto es la razón por la que hago música.