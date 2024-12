El consumo digital excesivo es peor que el tabaco y el alcohol, según Protección de Datos

La presidenta de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mar España, ha alertado este lunes de que la exposición abusiva a la red y el consumo excesivo de contenidos digitales es "un problema de salud pública que afecta a todas las familias", cuyas consecuencias "son peores que el consumo de alcohol y tabaco".

España ha hecho estas declaraciones durante la presentación del Balance de acciones para la protección de la infancia y la adolescencia en el entorno digital 2019-2024 de la AEPD, durante la que se ha mostrado convencida de que "llegará un momento a que la industria de Internet estará obligada a advertir de los efectos que supone un uso excesivo".

"En los próximos años habrá regulación", ha asegurado la presidenta de la AEPD, quien, entre otras exigencias, ha pedido al sistema educativo que revise las herramientas que utiliza y se adapte a las pautas que los expertos están dando sobre el consumo máximo de pantallas a edades tempranas.

En sus palabras, "es compatible dar capacitación y participación digital a los menores, pero acompañándoles". "Con tres años les enseñamos a no cruzar un semáforo en rojo, pero no les damos las llaves de un coche", ha subrayado.

Entre las medidas a destacar de su mandato, España ha mencionado en canal prioritario, puesto en marcha en 2019 tras el suicidio de una trabajadora de Iveco por la difusión de un vídeo suyo de carácter sexual entre sus compañeros, y que permite retirar contenidos digitales de Internet en menos de 72 horas.

La presidenta también ha ensalzado el pacto digital para la protección a las personas, la creación en 2015 de un servicio a menores especializado que atiende unas 4.500 consultas cada año, y la fundación de una división de innovación tecnológica.

En este sentido, España ha resaltado que, desde su perspectiva, "estamos en un momento mucho mejor que hace un año", sobre todo por la aprobación del anteproyecto de ley de protección de los menores en el entorno digital y la publicación del informe del comité de expertos encargado de diseñar una hoja de ruta que promueva entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes.

Sin embargo, la presidenta de la AEPD ha lamentado que "quizá llegamos tarde", porque la generación de jóvenes actual ha sido la "generación bisagra" que está sufriendo el impacto, y ha pedido no criminalizar a las familias, a las que hay que "ayudar a sensibilizarse".

El secretario de Estado de Infancia, Rubén Pérez, ha sido el encargado de clausurar el acto, ha recordado que el debate no es si estamos a favor de Internet o no, si no que se debe discutir sobre la falta de un sistema de seguridad y prevención.

"Estamos en un mercado absolutamente desregulado, sin ningún tipo de control", ha resaltado Pérez, que ha mostrado el compromiso del Gobierno de buscar un "marco de equilibro" entre los derechos de los menores, sus capacitaciones digitales, y "los peligros y la barra libre que tenemos ahora mismo sobre la mesa".

En este sentido, España, cuya sustitución al frente de la Agencia de Protección de Datos está en marcha, ha exigido "consenso" en la aprobación de la ley para la protección de los menores en el entorno digital, ya que, en su opinión, es una norma "técnica" que tiene "medidas muy importantes y que pueden ser pioneras en Europa".

"No hay salud sin salud mental, y no hay salud mental sin salud digital", ha reivindicado.